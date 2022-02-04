《ＥＴＦ透視－張子銘》中國電動車市場增長持續強勁

《ＥＴＦ透視》相比整體疲弱的汽車市場而言，中國電動車銷售增長異常強勁，可謂一枝獨

秀。

根據中國乘用車聯席會（乘聯會）的最新數據顯示，２０２１年１２月新能源乘用車批發銷

售量增至５０﹒５萬輛，按年增長１３８﹒９％；去年全年新能源乘用車批發達３３１萬輛，按

年增長１８１﹒０％。乘聯會並上調了今年新能源乘用車的銷售預測，有可能由４８０萬輛增加

至５５０萬輛。

過去幾年，中國消費者對電動車的接受程度大幅提升，國內汽車製造商也因應市場需求不斷

改進技術並推出新車型。

電動車不直接排放二氧化碳，是替代傳統內燃機車以及推動實現碳達峰和碳中和目標的最佳

選擇，因此政府推出一系列鼓勵優惠政策推動電動車普及。

根據最新發布的政策，中國２０２２年的電動車購置補貼技術指標體系框架及門檻要求會保

持不變，而電池和整車集成技術正在提升，因此政策將繼續推動新能源車產業規模大幅增長。



＊電動車正加速取代傳統汽車＊



過去一年，中國電動車的滲透率每月均有增長，至１２月已經達到２１﹒３％。２０２１年

全年則為１５﹒７％，遠高於２０２０年的５﹒８％。乘聯會預計２０２２年的滲透率將達到

２５％左右。

儘管目前電動汽車的價格仍略高於內燃機汽車，但由於技術改進和規模效應，電池價格急劇

下降，電動車價格正與內燃機車日趨接近。

根據２０２１年發表的一項研究發現，鋰離子電池自１９９１年首次商業推出以來，電池的

成本已下降９７％，使電動汽車的成本與內燃機車大大接近至持平的水平。

總括而言，我們認為隨著電池技術的不斷提升以及受惠於政府政策支持，電動車正加速取代

傳統汽車，預料這一行業將帶來更豐富的投資機遇。《未來資產董事及ＥＴＦ投資策略師 張子

銘》



資料來源：

中國乘用車聯席會，２０２２年１月。

ＭＩＴＮｅｗｓ，２０２１年３月２３日。



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