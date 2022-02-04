《陶冬天下－陶冬》Ｏｍｉｃｒｏｎ在２０２２年結束疫情？

《陶冬天下》美國有一對夫婦，在除夕夜舉辦ｐａｒｔｙ，邀請了另外四對夫婦參加。為慎

重起見，大家相聚之前各自做了新冠病毒快速測試，結果十個人中有九個呈陽性反應。大家商量

的結果是，九位元呈陽性的朋友相聚ｈａｐｐｙ，那位沒有被感染的留在家裡自己吃飯。



這是一個黑色幽默味道極強的故事，笑聲中摻著痛苦、無奈，甚至家庭悲劇。疫情甚麼時

候結束？我們甚麼時候可以恢復正常的生活？



好消息來了，Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒或許能夠結束新冠疫情。



在最近一期柳葉刀裏，有幾篇關於新冠疫情的文章，其中一篇出自華盛頓大學ＩＨＭＥ中心

主任Ｃｈｒｉｓ Ｍｕｒｒａｙ的文章最引人矚目。Ｍｕｒｒａｙ受委託為拜登政府做疫情建模

，對疫情發展、傳染率、住院率和病死率的預測一直很准，筆者已經跟蹤他兩年了。這是一位久

孚盛名、廣受尊敬的疫情專家，他這次大膽預測新冠大流行可能在不久結束，標誌性時間點是

２０２２年３月。根據現在疫情蔓延趨勢，他預測到三月份全世界一半的人口會感染上

Ｏｍｉｃｒｏｎ。



由於突變，Ｏｍｉｃｒｏｎ附著於上呼吸道的能力比之前的變異株強１０－３０倍，這使得

它的傳染性超強。但是它在肺部的繁殖能力卻只有之前變異株的三分之一，這就決定了

Ｏｍｉｃｒｏｎ的重症率和死亡率較其它新冠病毒低很多。



病毒的生物本性是求生存、求繁殖、求擴張，殺死寄主對實現這個生物目標不利，所以病毒

的演變過程，一般是向傳染性增強，致死率下降的方向發展。新冠病毒的演變，符合生物規律。



Ｏｍｉｃｒｏｎ集合了多種變異株的突變，它可以對其它變異株產生保護力，因此幫助人類

建立免疫屏障。被Ｄｅｌｔａ病毒感染過的人還可能被Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，但是被

Ｏｍｉｃｒｏｎ感染過的極少再被Ｄｅｌｔａ感染。在病毒之間的競爭中，主流病毒會壓縮其他

病毒的生存空間，如今美國的新增感染中９５％以上是Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒感染。



從某種意義上講，Ｏｍｉｃｒｏｎ是以輕微感染為代價，換取免疫能力，在筆者眼裡這就是

天然疫苗，而且是接種速度極快的疫苗，所有國家都可以獲得的疫苗，研發成本和製造成本為零

的疫苗。



按照這個邏輯，今年春季發達國家中多數人已經對病毒產生了抗體，於是就可能陸續開放邊

境。人類無法對病毒清零，但是可以逐漸築起免疫壁壘，同時大幅改善治療手段。這樣就有可能

和病毒共存了。



在人類抗擊新冠疫情的過程中，一直存在著兩種不同思路的抗疫路徑。一種是動態清零，嚴

拒病毒於國門之外，一俟發現感染個案便不惜代價窮追猛打。這種思路的代表是中國，中國實現

了新冠疫情清零，經濟率先復蘇。迄今為止，中國以及部分亞洲國家在防範和消弭疫情上的成就

，是有目共睹的。



另一種是群體免疫，在公共醫療體系不至於被壓垮的前提下，逐漸讓民眾感染新冠病毒、產

生自身抗體、建立社區免疫堡壘。這種思路的代表是英國，英國的「佛系抗疫」在２０２０年招

致感染大爆發，醫療體系癱瘓，政府被迫修改社交距離政策、封城堵路，但是之後英國的抗疫思

路仍然是建立在擴大群體免疫基礎上的。



英國的Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情來得極快，去得也極快。新冠單日感染人數在一月初創下最高紀

錄（比Ｄｅｌｔａ疫情的水準幾乎高了一倍）後掉頭急跌，同期死亡人數的上升也比Ｄｅｌｔａ

時候緩慢很多。根據英國國家統計辦公室的資料，或是接受了疫苗或是已經受到感染，百分之九

十九的英國人體內對新冠病毒呈陽性反應（抗體超過４２ｎｇ╱ｍｌ）。英國政府宣佈取消所有

社交距離限制和強制口罩令。



美國不少城市的新增感染、住院率、死亡率的統計資料，與英國的形態吻合，但滯後若干星

期。相信美國政府也會在不久將來放寬抗疫措施。照此趨勢，發達國家的確有可能在今年春季逐

步開放邊境，跨國出行不再是難於上青天的事情，在經濟活動和生活方式正常化上也許可以邁出

重要的一步。



重啟跨國旅行上，中國的進展可能會慢一些，不過估計也會慢慢開啟。國務院最近發佈了「

適時啟動入境旅遊促進行動」的技術指南，也在為「健康、安全、有序」地恢復中外人員往來做

準備。



其實上述所講的兩種抗疫路徑，都是動態清零，一種是陽性清零，不允許新冠病毒存在，另

一種是陰性清零，讓所有人都對病毒產生抗體，開放經濟活動。



陰性清零的一個重大風險是，新冠病毒可能製造出新的、比Ｏｍｉｃｒｏｎ更兇狠的變異株

出來。病毒變異無時無刻都在發生，新冠病毒變異已知已經有上千種，只是多數變異未必適合人

類，也就沒有上到ＷＨＯ的希臘文名單中。但是風險隨時存在，而且Ｏｍｉｃｒｏｎ或許對新病

株沒有保護力。



針對新冠病毒，人類建立了五條防線，個人防護、封城堵路、疫苗接種、藥物治療、群體免

疫。每條防線都有自己的道理，但在不同時期和不同環境下作用不同、效率不同、成本也不同。

Ｏｍｉｃｒｏｎ的死亡率跌到０﹒２％以下，略高過流感的平均水準，與甲型流感差不多。當藥

物可以提供有效治療的時候，當群體免疫開始提供抗疫堡壘的時候，防疫手段或許需要作一次重

新評估。



從經濟學角度看，凡事都有機會成本。極端抗疫措施所帶來的經濟損失是巨大的、不可持續

的。新冠疫情期間，殺死經濟的不是病毒，而是人們的恐慌。如何在生命安全、經濟繁榮和生活

自由之間作平衡，是決策者必須要考慮的問題。



新冠病毒可能長期存在，其性質逐漸從ｐａｎｄｅｍｉｃ（大疫情）轉變為

ｅｐｉｄｅｍｉｃ（（流行病），我們必須學會與病毒共存，通過疫情管控和特效治療藥物，在

公共醫療體系不被擠兌和低病死率的的前提下與病毒共存。疫情什麼時候結束？Ｏｍｉｃｒｏｎ

也許幫到忙，但並非決定性因素。決定性因素是我們的心，在做好防護的情況下，放下我們的恐

懼，逐漸恢復我們的正常生活。

《陶冬》



（本文原載于財富雜誌，為個人觀點，並非投資建議或勸誘）

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