【新冠肺炎】港府研收緊限聚令擴表列處所、檢測量增至每日２０萬

《經濟通通訊社４日專訊》新冠肺炎第五波疫情嚴峻，持續惡化。行政長官林鄭月娥表示，

目標在本月中前將全港檢測量由現時每日最高１０萬次，提升至２０萬次，廣東省已應港府要求

提供協助，同時考慮進一步收緊社交距離措施。

食物及衞生局昨日（３日）發出預警，指本港受變種病毒株Ｄｅｌｔａ和Ｏｍｉｃｒｏｎ夾

擊，社區亦有多條活躍的隱形傳播鏈，形容疫情令人擔憂，再次呼籲市民減少社交活動，又預告

正考慮進一步收緊社交距離措施，包括擴大表列處所的規管範圍、收緊公眾地方群組聚集的限制

等。

食衞局表示，本港每日新增的源頭不明確診個案由６宗升至３１宗，累計源頭未明個案逾百

宗，遍布全港各個地區亦涉及不同行業，而多區污水樣本檢測亦呈陽性，數目由１月２８日的

１１個樣本，增至本月２日的２１個樣本，病毒量亦呈上升趨勢，認為多條社區隱形傳播鏈活躍

，有蔓延全港各區及持續增加的跡象，情況令人憂慮。

政府又指，近日疫情漸趨嚴峻，將採取一系列措施進一步提升本港抗疫能力，阻止疫情蔓延

，包括今日起會擴大政府僱員在家工作安排，除提供緊急和必須公共服務及參與防疫抗疫有關人

員，其他公務員盡量在家工作，非必須公共服務暫停，暫定實行至本月１１日。（ｃｌ）

