【新冠肺炎】懲教署明起暫停在囚人士親友探訪至２月１３日

《經濟通通訊社４日專訊》懲教署公布，鑑於近日接連有確診市民進入不同懲教院所探訪在

囚人士，大大增加高變種病毒株傳入院所引發大規模爆發的風險。為確保在囚人士及各持份者的

安全，懲教署將於明日（５日）開始至２月１３日（星期日）暫停在囚人士的親友探訪（包括定

罪及還柙）。（ｃｌ）

