【新冠肺炎】白沙灣懲教人員初確，另有確診者曾到訪壁屋懲教所

《經濟通通訊社４日專訊》懲教署表示，白沙灣懲教所昨日（３二日）晚上得悉一名懲教人

員初步確診２０１９冠狀病毒病。

該名確診懲教人員因近期接觸的親友確診，於昨日接受病毒測試，同日晚上接獲通知初步確

診。該名人員目前在家接受隔離，等候入院。他最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩。

他於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常，並無出現不適症狀。

與該名人員共同辦公的同事目前沒有出現病徵，懲教署已與衞生防護中心聯絡並跟進其建議

，包括安排院所內職員及在囚人士進行病毒測試，並對所內地方進行徹底清潔及消毒。因此，白

沙灣懲教所的探訪服務今日（二月四日）暫停，直至另行通知。

另外，懲教署昨晚接獲衞生防護中心通知，一名確診２０１９冠狀病毒病的市民曾於１月

１３日至２８日多次到訪壁屋懲教所探訪在囚人士。壁屋懲教所探訪室設施今日會停止運作以進

行徹底清潔和消毒。署方並會安排相關懲教人員及在囚人士接受檢測。

懲教署指，在疫情期間，懲教署一直嚴格執行各項防疫措施，包括要求所有進入各懲教設施

的探訪人士，均須接受體溫檢測。在場人員亦會要求進入的探訪人士佩戴口罩及先用酒精搓手液

清潔雙手，並在探訪期間全程佩戴口罩。（ｃｌ）



