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04/02/2022 12:19

【新冠肺炎】油麻地大埔長洲及筲箕灣海事分處服務下周一起暫停

　　《經濟通通訊社４日專訊》海事處公布，為配合政府宣布的最新防疫措施，以阻止病毒進一
步在社區傳播，油麻地海事分處、大埔海事分處、長洲海事分處及筲箕灣海事分處的牌照及關務
服務，以及船員考試發證服務，將由下周一（７日）起暫停，直至另行通告。已預約的相關服務
及考試安排將會另行通知。
　中區海事分處、香港仔海事分處、屯門海事分處和西貢海事分處的服務，以及海事處的其他服
務不受影響。（ｃｌ）

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