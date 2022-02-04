【新冠肺炎】油麻地大埔長洲及筲箕灣海事分處服務下周一起暫停

《經濟通通訊社４日專訊》海事處公布，為配合政府宣布的最新防疫措施，以阻止病毒進一

步在社區傳播，油麻地海事分處、大埔海事分處、長洲海事分處及筲箕灣海事分處的牌照及關務

服務，以及船員考試發證服務，將由下周一（７日）起暫停，直至另行通告。已預約的相關服務

及考試安排將會另行通知。

中區海事分處、香港仔海事分處、屯門海事分處和西貢海事分處的服務，以及海事處的其他服

務不受影響。（ｃｌ）

