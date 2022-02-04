【新冠疫苗】資科辦明起暫停「智方便」流動登記隊服務

《經濟通通訊社４日專訊》因應疫情的最新發展，政府資訊科技總監辦公室宣布，由明日
（５日）起暫停流動登記隊在１２間社區疫苗接種中心為市民登記「智方便」的服務直至另行通
告。
市民仍可在流動應用程式商店下載「智方便」應用程式，透過簡單步驟自行利用應用程式登
記「智方便」。（ｃｌ）
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