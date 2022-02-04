【新冠肺炎】灣仔環保署一名汽車司機確診

《經濟通通訊社４日專訊》環境保護署今日表示，一名汽車司機確診２０１９冠狀病毒病。
他正在醫院接受治療。
該名職員在灣仔修頓中心當值，負責擔任駕駛工作，無需與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，
工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次上班日期為１月２８日。衞生防護中心正
跟進他的個案。
環保署已按衞生防護中心指引為有關樓層進行徹底清潔和消毒，並正安排在該樓層工作的所
有職員接受檢測。（ｃｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話04/02/2022
《盤後部署》恒指紅盤高開高收 惟熊證重貨已除防調整
|財經熱話04/02/2022
冬奧今開幕體品股再落鑊 李寧安踏齊飆逾半成惟匯證降評級及目標價
|香港政情04/02/2022
【香港政情】冼國林倡列國民教育為文憑試必修科 教師需接受考核
|財經熱話04/02/2022
比亞迪銷量升逾倍 美銀看405元 新能源車股踩油狂飆
|財經熱話04/02/2022
【獅王發威】匯控虎年首日搶風頭 先食胡再低吸就一流？
|專訪04/02/2022
【專訪】陶冬：中國將進高收入國家行列，未來拼的是教育、醫療及科研等（有片）
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰