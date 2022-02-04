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04/02/2022 17:15

【新冠肺炎】灣仔環保署一名汽車司機確診

　　《經濟通通訊社４日專訊》環境保護署今日表示，一名汽車司機確診２０１９冠狀病毒病。
他正在醫院接受治療。
　　該名職員在灣仔修頓中心當值，負責擔任駕駛工作，無需與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，
工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次上班日期為１月２８日。衞生防護中心正
跟進他的個案。
　　環保署已按衞生防護中心指引為有關樓層進行徹底清潔和消毒，並正安排在該樓層工作的所
有職員接受檢測。（ｃｌ）

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