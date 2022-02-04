【企業盈警】北大資源（００６１８）料中期虧損擴逾９０％

《經濟通通訊社４日專訊》北大資源（００６１８）公布，預期截至去年６月３０日止中期

虧損比２０２０年同期虧損約４﹒９１億元人民幣增逾９０％，即逾９﹒３３億元人民幣。

該集團指，虧損增加主因附屬公司就已完成物業發展項目資本化利息減少及貸款利息增加，

導致財務費用增加，以及因內地企業所得稅及土地增值稅增加，導致所得稅開支增加。

該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）

