比亞迪（０１２１１）１月銷量漲１﹒３倍，新能源車旺

《經濟通通訊社４日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）公布，１月汽車銷

量約９﹒５４萬輛，同比上漲約１﹒２５倍，其中新能源汽車銷量約９﹒３２萬輛，同比上漲約

３﹒６２倍，但燃油汽車銷量同比跌近９０％，至２２５４輛。

該集團指，１月產量約９﹒４１萬輛，同比增長９７﹒６２％，其中新能源汽車產量約

９﹒１７萬輛，同比上漲約３﹒０９倍，但燃油汽車銷量同比跌９０﹒６２％，至２３６５輛。

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