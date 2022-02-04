比亞迪（０１２１１）１月銷量漲１﹒３倍，新能源車旺

《經濟通通訊社４日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）公布，１月汽車銷
量約９﹒５４萬輛，同比上漲約１﹒２５倍，其中新能源汽車銷量約９﹒３２萬輛，同比上漲約
３﹒６２倍，但燃油汽車銷量同比跌近９０％，至２２５４輛。
該集團指，１月產量約９﹒４１萬輛，同比增長９７﹒６２％，其中新能源汽車產量約
９﹒１７萬輛，同比上漲約３﹒０９倍，但燃油汽車銷量同比跌９０﹒６２％，至２３６５輛。
（ｗｈ）
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