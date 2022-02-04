《日入而息》林鄭指推疫苗通行證或需打齊三針，港股高收７７１點

《今天重點》
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林鄭稱擬進一步收緊社交距離措施，下周二於行會討論；重設火眼實驗室增檢測量，全民派快速
檢測包；擬進一步收緊社交距離措施，下周二於行會討論；竹篙灣檢疫中心逐步轉為隔離設施收
無徵狀患者
本港新增１３１宗確診，１３０宗本地５９宗源頭不明
金銀業貿易場張德熙稱黃金在虎年亞洲區率先定價別具意義；倘美加息步伐明朗，金價有望挑戰
１９３０美元；本港九九金虎年首日高收，每両收市報１６８１０元
香港科技探索（０１１３７）１月訂單總商品交易額按年增２４％至６﹒９９億元；：ＨＫＴＶ
ｍａｌｌ小部分客戶資料遭未經授權取覽；ＨＫＴＶｍａｌｌ部分客戶資料遭取覽，王維基指全
力堵截不法行為
金正恩致信習近平，祝賀冬奧會取得「偉大勝利」
佩洛西批評國際奧委會對中國侵犯人權情況視若無睹
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《即日市況》
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恒指高收７７１點報２４５７３，科指升１６５點報５５８１
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《美元匯價》
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歐央政策立場有變，可短線吸納歐元
歐元最新報１﹒１４７２╱７３，日圓最新報１１４﹒９１╱９４
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《公司資訊》
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恒地（０００１２）土瓜灣舊樓獲批強拍，底價９﹒２５億元
ＩＤＧ能源投資（００６５０）與徐州高新區訂立投資協議，註冊資本為３０００萬美元
創科實業（００６６９）今年發展勢頭越見鼓舞，將實現今年上半年內部績效目標
嘉利國際（０１０５０）建議分拆嘉創房地產獲批，惟仍需等部分收購完成後進行
小鵬汽車（０９８６８）１月智能汽車合共交付１﹒３萬架，按年升１﹒２倍
海隆控股（０１６２３）簽訂２０４０萬美元的塗層服務及鑽桿供應合同
港交所（００３８８）將在提升市場結構、促進綠色金融、互聯互通等多方面發展
港鐵（０００６６）向參與北京冬奧三名香港運動員送贈一年免費車票
嘉華國際（００１７３）擬虎年推４新盤，涉近８２００伙
當代置業（０１１０７）１月合約銷售額跌７１﹒６％至６﹒９億元人民幣
鄭家純曾安業向有線（０１０９７）員工豪派３８８８元利是
太古地產（０１９７２）去年底本港整體辦公樓租用率升至９７％
信銀國際表示派開工利是２０００元，另舉行百年誌慶幸運紅包活動
大發地產（０６１１１）１月合同銷售金額按年跌７２％至１０﹒１億元人民幣
雲頂香港（００６７８）附屬已向法院提交委任臨時清盤人呈請
領展（００８２３）旗下全線物業推「拜拜遮袋」環保行動
香港科技探索（０１１３７）１月訂單總商品交易額按年增２４％至６﹒９９億元；：ＨＫＴＶ
ｍａｌｌ小部分客戶資料遭未經授權取覽
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《神州民企》
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祥生控股（０２５９９）１月總合約銷售額約３６﹒８３億元
人民幣
景瑞（０１８６２）１月合約簽約銷售額按年跌７８％至６﹒
３億元人民幣
銀杏教育（０１８５１）主席方功宇不再擔任行政總裁，由馬
毅接任
據報世茂（００８１３）許榮茂再抵押中環中心為倫敦物業額
外擔保
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《中國要聞》
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發改委何立峰晤巴國總理：簽署產業瓜達爾港合作文件
沙特房產公司達蘭卡在京設分公司，首次進入東亞市場
內地春節假期首三日出遊１﹒４億人次，較疫前少三成
農業農村部表示多措並舉夯實糧食豐收基礎
去年全國海關稅收入庫突破２萬億，同比增１７﹒７％
中核集團與阿根廷公司簽華龍一號總包合同助建核電站
中金表示中國基金第四季減倉醫療股，沽藥明康德最多
１月百城房價連跌三月，中指院料２月樓市或續低迷
深圳１月二手住宅成交僅１５５７套，再創近十年低
個人現金存取監管收緊之際，兩民營銀行關停相關業務
華為針對瑞典頒布銷售５Ｇ設備禁令向世銀提仲裁
佩洛西批評國際奧委會對中國侵犯人權情況視若無睹
金正恩致信習近平，祝賀冬奧會取得「偉大勝利」
普京訪華前發文：將與習近平談經貿合作和能源項目等
官媒表示內地銀行支持房地產併購融資預計超３００億元
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《其他消息》
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消息指古思堯等五人涉煽動顛覆國家政權被國安處拘捕
陳朗昇稱記協擬申請延期答覆職工會登記局信件
冼國林倡列國民教育為文憑試必修科，教師需接受考核；倡取消股票交易每一手交易之最低股票
數目
警方表示國安處拘捕七旬漢涉嫌違反《香港國安法》
鄒家成再申請保釋被拒，須繼續還押
立法會內會衝突案，張超雄承認藐視罪判囚３周
政府擬修例訂立「虛擬資產」服務提供者發牌制度
本港１月現樓按揭飆４５％至１﹒２６萬宗創逾十年半新高
工聯會倡派１萬元消費券，廠商會建議限用於重災行業
政府本月提交取消強積金對沖草案，預計２０２５年落實
經絡表示１月現樓按揭按月增４４％，創近１１年新高
黃偉綸稱有信心明年私樓供應達標，未來續推限呎條款
金銀業貿易場張德熙稱黃金在虎年亞洲區率先定價別具意義；倘美加息步伐明朗，金價有望挑戰
１９３０美元
本港九九金虎年首日第一口價每両報１６７３８元
澳門１月博彩收入按年跌２０﹒７％，勝預期
陳浩濂稱香港經濟基礎穩建，有能力應對挑戰
東涌５７區商業地下周五重新招標，３月２５日截標
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《大國博弈》
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北大報告指脫勾後中美科技差距擴大，多領域現真空
美國著手修例應對ＴｉｋＴｏｋ的潛在安全風險
美國議員提議案，將駐美台北代表處更名為台灣代表處
習近平將於今午同俄羅斯總統普京舉行會談
岸田文雄確認與美國大使在中國、北韓等問題密切合作
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《新冠肺炎》
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本港新增１３１宗確診，１３０宗本地５９宗源頭不明
林鄭稱擬進一步收緊社交距離措施，下周二於行會討論；重設
火眼實驗室增檢測量，目標全民快速測試
全國本土確診回落１２宗，深圳現多宗Ｏｍｉｃｒｏｎ
勞工處副處長梁永恩確診，成本港首名染疫高官
大興邨興平樓發現逾１５宗陽性個案，強檢延長１日
地政總署轄下辦事處下周維持有限度基本服務
大埔昌運中心三厦完成強檢，發現５宗初陽１宗不確定
差估署一名職員初步確診，工作上無與公眾接觸
懲教署明起暫停在囚人士親友探訪至２月１３日
匯豐中環卓越理財中心暫停服務
油麻地大埔長洲及筲箕灣海事分處服務下周一起暫停
渣打香港表示一名上水中心分行員工確診感染新冠肺炎
港府研收緊限聚令擴表列處所、檢測量增至每日２０萬
白沙灣懲教人員初確，另有確診者曾到訪壁屋懲教所
羅致光稱正研究修訂僱傭條例，僱員強檢可視為病假
聶德權冀私營企業跟隨政府盡量安排員工在家工作
希慎協助政府設立「衛星社區疫苗接種中心」
邱騰華稱繼續與商會聯絡，爭取適時放寬防疫政策
香園圍口岸一名海關高級關員初步確診
銅鑼灣禮頓中心增設疫苗接種中心，下周二起可預約
資科辦明起暫停「智方便」流動登記隊服務
灣仔環保署一名汽車司機確診
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