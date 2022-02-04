《日入而息》林鄭指推疫苗通行證或需打齊三針，港股高收７７１點

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

林鄭稱擬進一步收緊社交距離措施，下周二於行會討論；重設火眼實驗室增檢測量，全民派快速

檢測包；擬進一步收緊社交距離措施，下周二於行會討論；竹篙灣檢疫中心逐步轉為隔離設施收

無徵狀患者

本港新增１３１宗確診，１３０宗本地５９宗源頭不明

金銀業貿易場張德熙稱黃金在虎年亞洲區率先定價別具意義；倘美加息步伐明朗，金價有望挑戰

１９３０美元；本港九九金虎年首日高收，每両收市報１６８１０元

香港科技探索（０１１３７）１月訂單總商品交易額按年增２４％至６﹒９９億元；：ＨＫＴＶ

ｍａｌｌ小部分客戶資料遭未經授權取覽；ＨＫＴＶｍａｌｌ部分客戶資料遭取覽，王維基指全

力堵截不法行為

金正恩致信習近平，祝賀冬奧會取得「偉大勝利」

佩洛西批評國際奧委會對中國侵犯人權情況視若無睹

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指高收７７１點報２４５７３，科指升１６５點報５５８１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐央政策立場有變，可短線吸納歐元

歐元最新報１﹒１４７２╱７３，日圓最新報１１４﹒９１╱９４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒地（０００１２）土瓜灣舊樓獲批強拍，底價９﹒２５億元

ＩＤＧ能源投資（００６５０）與徐州高新區訂立投資協議，註冊資本為３０００萬美元

創科實業（００６６９）今年發展勢頭越見鼓舞，將實現今年上半年內部績效目標

嘉利國際（０１０５０）建議分拆嘉創房地產獲批，惟仍需等部分收購完成後進行

小鵬汽車（０９８６８）１月智能汽車合共交付１﹒３萬架，按年升１﹒２倍

海隆控股（０１６２３）簽訂２０４０萬美元的塗層服務及鑽桿供應合同

港交所（００３８８）將在提升市場結構、促進綠色金融、互聯互通等多方面發展

港鐵（０００６６）向參與北京冬奧三名香港運動員送贈一年免費車票

嘉華國際（００１７３）擬虎年推４新盤，涉近８２００伙

當代置業（０１１０７）１月合約銷售額跌７１﹒６％至６﹒９億元人民幣

鄭家純曾安業向有線（０１０９７）員工豪派３８８８元利是

太古地產（０１９７２）去年底本港整體辦公樓租用率升至９７％

信銀國際表示派開工利是２０００元，另舉行百年誌慶幸運紅包活動

大發地產（０６１１１）１月合同銷售金額按年跌７２％至１０﹒１億元人民幣

雲頂香港（００６７８）附屬已向法院提交委任臨時清盤人呈請

領展（００８２３）旗下全線物業推「拜拜遮袋」環保行動

香港科技探索（０１１３７）１月訂單總商品交易額按年增２４％至６﹒９９億元；：ＨＫＴＶ

ｍａｌｌ小部分客戶資料遭未經授權取覽

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

祥生控股（０２５９９）１月總合約銷售額約３６﹒８３億元

人民幣

景瑞（０１８６２）１月合約簽約銷售額按年跌７８％至６﹒

３億元人民幣

銀杏教育（０１８５１）主席方功宇不再擔任行政總裁，由馬

毅接任

據報世茂（００８１３）許榮茂再抵押中環中心為倫敦物業額

外擔保

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

發改委何立峰晤巴國總理：簽署產業瓜達爾港合作文件

沙特房產公司達蘭卡在京設分公司，首次進入東亞市場

內地春節假期首三日出遊１﹒４億人次，較疫前少三成

農業農村部表示多措並舉夯實糧食豐收基礎

去年全國海關稅收入庫突破２萬億，同比增１７﹒７％

中核集團與阿根廷公司簽華龍一號總包合同助建核電站

中金表示中國基金第四季減倉醫療股，沽藥明康德最多

１月百城房價連跌三月，中指院料２月樓市或續低迷

深圳１月二手住宅成交僅１５５７套，再創近十年低

個人現金存取監管收緊之際，兩民營銀行關停相關業務

華為針對瑞典頒布銷售５Ｇ設備禁令向世銀提仲裁

佩洛西批評國際奧委會對中國侵犯人權情況視若無睹

金正恩致信習近平，祝賀冬奧會取得「偉大勝利」

普京訪華前發文：將與習近平談經貿合作和能源項目等

官媒表示內地銀行支持房地產併購融資預計超３００億元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

消息指古思堯等五人涉煽動顛覆國家政權被國安處拘捕

陳朗昇稱記協擬申請延期答覆職工會登記局信件

冼國林倡列國民教育為文憑試必修科，教師需接受考核；倡取消股票交易每一手交易之最低股票

數目

警方表示國安處拘捕七旬漢涉嫌違反《香港國安法》

鄒家成再申請保釋被拒，須繼續還押

立法會內會衝突案，張超雄承認藐視罪判囚３周

政府擬修例訂立「虛擬資產」服務提供者發牌制度

本港１月現樓按揭飆４５％至１﹒２６萬宗創逾十年半新高

工聯會倡派１萬元消費券，廠商會建議限用於重災行業

政府本月提交取消強積金對沖草案，預計２０２５年落實

經絡表示１月現樓按揭按月增４４％，創近１１年新高

黃偉綸稱有信心明年私樓供應達標，未來續推限呎條款

金銀業貿易場張德熙稱黃金在虎年亞洲區率先定價別具意義；倘美加息步伐明朗，金價有望挑戰

１９３０美元

本港九九金虎年首日第一口價每両報１６７３８元

澳門１月博彩收入按年跌２０﹒７％，勝預期

陳浩濂稱香港經濟基礎穩建，有能力應對挑戰

東涌５７區商業地下周五重新招標，３月２５日截標

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

北大報告指脫勾後中美科技差距擴大，多領域現真空

美國著手修例應對ＴｉｋＴｏｋ的潛在安全風險

美國議員提議案，將駐美台北代表處更名為台灣代表處

習近平將於今午同俄羅斯總統普京舉行會談

岸田文雄確認與美國大使在中國、北韓等問題密切合作

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增１３１宗確診，１３０宗本地５９宗源頭不明

林鄭稱擬進一步收緊社交距離措施，下周二於行會討論；重設

火眼實驗室增檢測量，目標全民快速測試

全國本土確診回落１２宗，深圳現多宗Ｏｍｉｃｒｏｎ

勞工處副處長梁永恩確診，成本港首名染疫高官

大興邨興平樓發現逾１５宗陽性個案，強檢延長１日

地政總署轄下辦事處下周維持有限度基本服務

大埔昌運中心三厦完成強檢，發現５宗初陽１宗不確定

差估署一名職員初步確診，工作上無與公眾接觸

懲教署明起暫停在囚人士親友探訪至２月１３日

匯豐中環卓越理財中心暫停服務

油麻地大埔長洲及筲箕灣海事分處服務下周一起暫停

渣打香港表示一名上水中心分行員工確診感染新冠肺炎

港府研收緊限聚令擴表列處所、檢測量增至每日２０萬

白沙灣懲教人員初確，另有確診者曾到訪壁屋懲教所

羅致光稱正研究修訂僱傭條例，僱員強檢可視為病假

聶德權冀私營企業跟隨政府盡量安排員工在家工作

希慎協助政府設立「衛星社區疫苗接種中心」

邱騰華稱繼續與商會聯絡，爭取適時放寬防疫政策

香園圍口岸一名海關高級關員初步確診

銅鑼灣禮頓中心增設疫苗接種中心，下周二起可預約

資科辦明起暫停「智方便」流動登記隊服務

灣仔環保署一名汽車司機確診

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

