《牛熊志選－陳其志》資金看好阿里

《牛熊志選》美股在農曆新年期間連升３日後回落，但合計仍累積一定升幅，恒指在假期前

連日力守２３５００點，在虎年第一個交易日高開高走，重上１００天平均線約２４５００點水

平，惟２５０００點心理關口阻力不輕，中期走勢仍有待轉強。恒指牛熊證資金流情況，截至上

周四過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約２﹒７９億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，

恒指熊證則累計約１﹒８８億港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至上周

四，恒指牛證街貨主要在收回價２３２００點至２３４９９點之間，累計相當約３６４３張期指

合約；熊證街貨主要在收回價２４５００點至２４７９９點之間累計了相當約１２１７張期指合

約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至２１﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

１﹒３個波幅點至２３﹒６％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒１個波幅點至２７﹒６％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至

２８﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至３６﹒２％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至３１﹒７％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降０﹒４個波幅點至３１﹒６％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至

２０﹒２％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至３１﹒１％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至１９﹒９％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降０﹒７個波幅點至３７﹒９％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至

２４﹒８％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，阿里（０９９８８）的相關認購證及牛證合共錄

得約８４７１﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活

躍的阿里認購證為行使價約１２８元至１４８元附近的中期價外條款，實際槓桿約４﹒４倍至

６﹒７倍；另外，美團（０３６９０）相關認購證及牛證期內錄得約５６７９萬元資金淨流入部

署，資金留意行使價２６８元至２９５元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約５﹒３倍至

６﹒７倍。

至於看淡資金流方面，期內阿里的相關認沽證及熊證合共錄得約２０４２萬元資金淨流入部

署。阿里認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約９８元至１０４元附近的中期價外條款，實

際槓桿約３﹒６倍至４﹒４倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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