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即市新聞

07/02/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股中期後市可進一步向好嗎？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏好和顯著向淡。中線實際持貨量雖仍維持於５０％，中期局勢已變回偏好，證明港股好友曾經
努力進攻，並將中期防線從恒指２２６６５上移。陰陽燭周線圖上，前周呈現的大陰燭確認了淡
友大戶於２４９８２前的反攻誠意，但上周錄得的大陽燭卻顯示好友大戶防線進一步推上
２３４７０。先挫後揚的市況對港股中期後市當然有利，只要２３４７０支持不失守，反彈浪應
可延續。
　　２４９８２仍為中期重要阻力位，有待被升破。呈現往上突破後，恒指將具條件挑戰去年
１０月下旬高位２６２３５阻力。這個關口能否被升越，甚具關鍵，因將代表自去年２月中旬高
位３１１８３起「一浪低於一浪」的向淡局勢會否被破壞。此外，５個主要技術分析指標皆屬利
好；若本周形勢不變，我們有理由相信港股中期後市可進一步向好。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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