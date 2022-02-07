《一周攻略－周進略》如今直至加息前，拆倉依然添波動

《一周攻略》近幾周所見，整體資產配置的布局，一直與本欄所預測的相符，在押注美聯儲

抗通脹的預期下，一日未有正式的一次加息，資產波動依然大上大落，當中主要趨勢，包括全面

性的風險資產有回吐壓力，到新舊經濟板塊股份的此消彼長，甚至是個別受惠於加息周期的獲追

捧，上述種種形態，已經由原本的猜測，到後來逐漸成形。



＊現價追隨趨勢，是否仍有水位？＊



關鍵問題是，如今繼續押注於此，是否仍然有水位，是否太遲？答案是正面的，方興未艾的

趨勢，只要來自於今次的加息周期的象徵意義，多於其實質上加息多少，畢竟多年來的超低息環

境，造成了大家有恃無恐的心態，一旦拆倉，不是一招來，不是一次過。當然，若果３月份一下

子即來半厘的加息，市場當然是震撼的，但一般而言，連續幾次的四分一厘，其實不見得太超乎

外界預期，則一旦落實了起碼一次，大家心安，央行的步伐與外界的預期一致，或起碼不太偏離

，則市場波動性才會減少。誠然，局方的加息與否，不會阻礙整體投資市場押注於債息，以至不

同資產類別的相關性，但無論如何，最起碼的加息一次，是了結大家心中所念久矣的一個上佳方

案。如此說來，除非由目前至下次議息的日期之間，突如其來有額外的加息，否則，這段日子反

而是順風順水，順勢而行的好日子。反過來，若突如其來的，例如在２月便加息，則大異於外界

期望，反而會造成額外的波動性。



＊局方先下手為強，免錯失退市時機＊



上述提及，是否繼續押注，考慮趨勢的形成，關鍵不一定是加息周期本身，甚至不一定是大

家口中所說，甚至心中所想的通脹，反而是配合整個亡市縮表的大形勢。然而，有必要同時留意

，其實局方多年來都明白，危機已過多時，但始終沒有大動作，真的想作個了斷，究其因，只因

為捨不得讓經濟有稍微的放慢增長，同時也捨不得金融市場的穩定性，之所以說退說退多時，退

不了，反而是繼續進，加之而後快，所加的不是息，而是參與市場的程度，只是加的速度減慢少

許而矣。

依此而言，假如局方的最終盤算沒有改變，目前之所以寧可放棄少許增長動力，以至金融市

場的穩定性，皆因相關人士明白，如果如今仍然只進不退，則之後再要進，甚有難度，倒不如趁

如今大好形勢，起碼是藉口和理據都充分，既有大家希望達到多時，如今超標完成的通脹預期，

又有一定程度的低失業可供交代，則先下手為強，以免他日又錯失時機。



＊時時勤拂拭易，放下自在倒難＊



是的，進場容易退市難。可不是嗎？只要念茲在茲在危機處理，則好似戴上有色眼鏡，什麼

都是危機，時時要勤拂拭一番的，則總有理由進場，但反而是要放下自在，不管就不管，對於財

金官員來說，反倒是有難度的。

應市策略方面，維持看法，尤其對於大上大落的美股而言，繼續是降低持倉比例，以至槓桿

比例，比較容易控制風險。至於新舊經濟雖互換，個股業績更關注。雖云覆巢之下難有完卵，一

眾超巨科企的市值大蒸發，不是說笑，但也要有本身的增長放慢壞消息才會真的致命一擊，其他

只是跟跌，甚至在延長交易時段，盤後時間等，有著完全不同的大幅反彈，即可印證此前本欄提

出的本身業績更關注論。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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