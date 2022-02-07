《套期保值－蕭猷華》恒指短期阻力２５０００點

《套期保值》虎年首個交易日，恒指紅盤高開高收，升７７１點，收報２４５７３點，６４

隻藍籌股中，６２隻上升，受美國調高加息預期，金融股發力，滙控（００００５）、友邦

（０１２９９）升５％，恒指收復１００天平均線。此外，港股後市留意多項因素影，包括美國

加息次數、地緣政治風險、本地疫情等。

美國聯儲局主席鮑威爾指出，以美國現時的經濟狀況，將有條件在３月完成縮減買債之後便

開始加息，預期下次聯儲局會議將會討論可時「縮表」，大多分析機構預期今年美國將會加息四

次，最激進的甚至預期加七次。通脹肆虐，美聯儲貨幣政策「急轉彎」已成定局，市場開始逐步

反映，美國１０年國債息率升至１﹒９％，美股亦從高位下跌超過１０％，進入調整區域。筆者

認為美股今年的走勢路途崎嶇。

另一方面，俄烏局勢緊張、美國天氣寒冷、多地出現大雪、ＯＰＥＣ＋未有加大增產，維持

每月增加４０萬桶產量，紐約期油破頂，升至９３美元，創七年新高，美國天然氣價格亦升至

４﹒５美元。能源價格高企，或再增加美國通脹上升壓力，市場焦點將會關注本周公布１月份通

脹數據。

本地疫情肆虐，受到Ｏｍｉｃｒｏｎ和Ｄｅｌｔａ變種病毒夾擊，上周六（５日）本地新增

３４３宗陽性個案，創疫情以來新高。本地疫苗接種率雖然接近八成，但由於病毒已變種，疫苗

未能防止感染，只能降低患重症機會，但接種疫苗仍是必須，可減輕醫療體系壓力，不過長者接

種率仍然偏低，預期防疫政策將會更加收緊，本地經濟大受影響，零售、飲食、地產、收租板塊

首當其衝。有效控制疫情除了政府帶頭之外，市民亦要配合，減少不必要的聚會。

內地方面，要留意監管政策取向，預期人行將會實施偏鬆的貨幣政策，新能源板塊看高一線

。港股估值偏低，料反覆向上，恒指短期阻力在２５０００點。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

