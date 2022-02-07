《專家之言－葉尚志》升穿２４５００逼空點，關注Ａ股復市表現

《專家之言》２月４日，港股在虎年首個交易日出現高開高走，恒指漲了有７７０多點，初

步升穿了我們早前指出的逼空點２４５００點。總體上，我們對港股後市維持正面看法，低估值

是支撐港股的最大因素，而隨著港股通的即將重開，相信北水將繼續流入抄進，估計恒指有進一

步挑戰２５７４６╱２６２３４點的機會。目前，美元ＤＸＹ指數已見回落至９６以下水平，環

球資金流竄情況出現緩和。在外圍逐步趨穩下，有利港股伸延穩好發展。



＊恒指短線仍處上攻勢頭，惟沽空比例依然偏高＊



恒指出現裂口跳升，並且以接近全日最高位２４６０９點來收盤，短線仍處上攻勢頭，Ａ股

復市表現是接下來的關注點。盤面呈現普漲狀態，其中海底撈（０６８６２）漲了８﹒２２％，

創科實業（００６６９）漲了８﹒１２％，是恒指成分股最大漲幅榜的榜首。恒指收盤報

２４５７３點，上升７７１點或３﹒２３％。國指收盤報８５８４點，上升２３４點或２﹒８％

。另外，港股主板成交金額有１１３９億多元，而沽空金額有２１４﹒８億元，沽空比例回降至

１８﹒８５％但依然偏高，在空頭未完全撤離下，不排除市場仍有趁機進一步逼空的可能。至於

升跌股數比例是１２０２：５０１。日內漲幅超過１１％的股票有４４隻，而日內跌幅超過

１０％的股票有２５隻。



＊阿里月中公布季績可留意，Ａ股或現虎年開門紅＊



盤面上，英倫銀行宣布再度加息，刺激國際大金融股上升，其中匯控（００００５）漲了

４﹒９８％，友邦保險（０１２９９）漲了５﹒３９％。另一方面，互聯網龍頭股亦見普漲，主

要是受到美股相關股表現的帶動。電商股亞瑪遜（ＡＭＺＮ﹒ＵＳ）季績勝預期，消息令人重新

關注估值已低企的阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８），在資金趁低追捧下，股價漲了有５﹒６１％

，其季績將於月中公布，可以多加注意。值得注意的是，雖然Ａ股要待至周一（７日）才復市重

開，但觀乎Ａ股相關ＥＴＦ的表現，如南方Ａ５０（０２８２２）已偷步兩連升來看，似乎有預

示著Ａ股即將出現虎年的開門紅。《第一上海首席策略師 葉尚志》



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