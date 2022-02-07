【人日送禮】藥明生明發全年盈喜，惟「生日不快上」，原因何在？

《經濟通通訊社記者梁凱菱７日報道》農曆年初七人日，藥明生物（０２２６９）派生日禮

物予股東。公司今早開市前發布盈喜，料去年多賺９８％以上。股價雖逆市向上，惟升幅並不顯

著，日中最多只走高３﹒６％，大部分時間均未能站穩１０天線（約８２﹒２５元）之上。生日

送禮，股價不能「快上」，原因何在？



＊全年盈喜沒驚喜，下半年純利倒退！＊



藥明生物預計去年多賺９８％以上，主要由於多項業務的收益增加，包括新冠疫情相關項目

、非新冠綜合項目、研發管線後期項目以及其他生產項目等。另外，生產效率已完全恢復至疫情

前水平，加上現有產能和資源利用率持續提升、運營效率改善有助提高毛利率，均帶動去年業績

較前年增長。

不過，上述原因均有在去年７月中旬公布的中期盈喜內提及，換言之，市場應對全年盈喜不

感意外。

事實上，以２０２０財年純利１６﹒８９億元人民幣計算，即去年多賺逾３３億元人民幣。

扣減去年上半年純利１８﹒４２億元人民幣，下半年純利約１５﹒０２億元人民幣，較上半年倒

退約１８％。雖然較２０２０年下半年、２０１９年下半年分別增加逾５７％及１﹒６６倍；但

要留意，觀乎過去三個財年，２０１９財年及２０２０財年，下半年的純利均比上半年的多，但

這趨勢去年則有較大機會斷纜，或許是市場不太收貨的原因。



表列過去三個財年半年純利

（元為人民幣丨＊為推算，全年業績將於下月２２日公布）

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財年 上半年 下半年

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２０１９年 ４﹒５０億元 ５﹒６４億元

２０２０年 ７﹒３６億元 ９﹒５２億元

２０２１年 １８﹒４２億元 １５﹒０２億元＊

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＊７３﹒５元支持力有多大？＊



藥明生物今早高開３％，日中一度漲３﹒６％至８２﹒４５元，惟其後隨市升幅收窄，低見

８０﹒１５元，升幅僅０﹒７５％。不過，日中低位仍錄升幅，已跑贏大市。

話雖如此，市場不收貨是不爭的事實。據《ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ》的資金流向數據，藥明

生物自開市後５分鐘已開始錄得資金淨主動賣出，截至早上１０時３０分，淨質貨規模增至近

６０００萬元，佔成交金額１１％，規模不容看輕。普通大戶主動買沽比率僅２９：７１，反映

普通大戶沽家的入市態度極度進取。相對可幸的是，以金額計，淨主動賣出最多的是散戶，而非

更具參考性的超級大戶及特大戶。據《經濟通ＨＶ２報價系統》，８１﹒２元的主動對盤交易總

成交股數最多，暫可被視為即市好淡分界線。

北水於假期前五個交易日，合共淨賣出藥明生物４﹒３９億元，為同期淨賣出第三多個股。

北水今日恢復，單計被動買沽盤，上海及北水券商目前合共淨被動賣出藥明生物逾６１６萬元，

規模不多。投資者需留意港交所於收市後公布的北水數據，了解計及主動買沽盤後，北水是繼續

減持，還是反手增持藥明生物。

技術走勢方面，在日線圖上，藥明生物近日未需觸及上月初低位７２﹒１元，僅低見

７３﹒５元便掉頭反彈，表明上屬利好訊號。不過，連續錄得陰燭的向淡局勢仍未改，暫為第７

個交易日錄得陰燭（需待收市時確認）。加上，在股價低見７３﹒５元時，ＯＢＶ已率先跌穿前

低位７２﹒１元時的水平，意味近期的下跌動力比當時的更大，且不認同目前的反彈勢頭，投資

者需小心觀察７３﹒５元的支持力，另去年３月中旬低位７７﹒７元為中期好淡分水嶺。

