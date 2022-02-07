《盤後部署》恒指微升，十天線上買力強，料周內試兩萬五

《經濟通通訊社７日專訊》內地Ａ股市場今日為農曆年後首個交易日，滬深兩地雙雙「門門

紅」，上證綜指及深證綜指分別高開１﹒３８％及１﹒５４％。惟港股上周五大升逾７００點後

今日略見沽壓，輕微高開３６點後，受阿里（０９９８８）於美國申請額外註冊１０億份ＡＤＳ

（美股存託股份）影響，上晝一度跌超過２００點。

盤中油股受國際油價飆升帶動，中海油（００８８３）及中石油（００８５７）全日升勢凌

厲，全日分別升逾４％及逾３％。此外，中資電訊股表現強勁，中移動（００９４１）升逾３％

，盤中高見５６﹒６元近兩年新高。恒指全日高開低走，午後恒指有買盤流入，最終微升６點或

０﹒０３％，收報２４５７９，主板成交１２２３﹒０９億元。國指收報８５８９，升５點或

０﹒０６％。科指收報５５２９，跌５２點或０﹒９３％。

Ａ股高開高收，上證綜合指數報３４２９，升６８點或升２﹒０３％，成交３５７１﹒４０

億元人民幣；深證成份指數報１３４５６，升１２８點或升０﹒９６％，成交４６５９﹒９４億

元人民幣。



＊中海油、中石油宜先沽貨再部署＊



恒指今日最終收升，Ａ股開門紅之下，恒指未算大幅調整，盤中雖曾跌逾２００點，但接近

十天線後有買盤支持，料該線短期仍具支持力。上日恒指於２５０００至２５１００為最多新增

熊證區域，同時亦為重貨區，距離今日收市水平大約相差５００點。今日於十天線上有支持。《

經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，今日全日成交額大於１００萬的大戶主動買沽比率為５８比４２

，主動買盤比率大於整體的５５比４５，反映大戶買貨積極，料恒指本周有望挑戰２５０００大

關。

板塊方面，中海油及中石油升勢強勁，惟兩者暫時未能成功突破重阻力位，分別為１０元及

４﹒２元，現時宜先行減持獲利，待股價突破後再行買入。（ｈｃ）

