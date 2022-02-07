【外圍經濟】歐洲央行委員諾特料第四季加息２５個基點

《經濟通通訊社７日專訊》荷蘭央行行長兼歐洲央行管理委員會成員諾特（Ｋｌａａｓ

Ｋｎｏｔ）表示，他預計歐洲央行最早在第四季度加息，幅度為２５個基點。

諾特是歐洲央行最鷹派的官員之一，他周日接受電視節目採訪時表示，預計２０２２年大部

分時間，歐元區通脹率將保持在４％以上。第二次加息可能在２０２３年春天進行。

面對自歐元誕生以來的最高通脹，歐洲央行上周轉向鷹派，行長拉加德不再排除今年加息的

可能性。（ｊｆ）





