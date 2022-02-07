【新冠肺炎】澳洲可望於月底開放國際旅客出入，刺激旅遊業復甦

《經濟通通訊社７日專訊》澳洲媒體周日引述政府消息指，當局將於月底放寬出入境防疫措

施，外國旅客最快在２、３周內就可到訪澳洲。

澳洲內政部長安德魯斯（Ｋａｒｅｎ Ａｎｄｒｅｗｓ）回應報道稱，已做好準備盡快開放

邊境供國際旅客出入。她表示，雖然目前尚未掌握所有相關數據，但距開放邊境的日子已非常近

。有關決定可望令當地旅遊業復甦，該行業在疫前的年收入達到１２００億澳元，並僱用全國

５％的就業人士。（ｊｆ）





