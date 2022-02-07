【新冠肺炎】澳洲總理莫里森宣布２１日通關

《經濟通通訊社７日專訊》在關閉邊境近２年後，澳洲政府將於本月２１日對外重開。澳洲

總理莫里森今日宣布有關決定，接種２針新冠疫苗的國際旅客將獲准出入，並強調沒有接種的旅

客仍需事先申請簽證，並在抵達後在酒店接受隔離。澳洲於２０２０年３月收緊防疫措施並關閉

邊境，通關決定獲得旅遊業歡迎。（ｊｆ）

