【新冠肺炎】澳洲總理莫里森宣布２１日通關

《經濟通通訊社７日專訊》在關閉邊境近２年後，澳洲政府將於本月２１日對外重開。澳洲
總理莫里森今日宣布有關決定，接種２針新冠疫苗的國際旅客將獲准出入，並強調沒有接種的旅
客仍需事先申請簽證，並在抵達後在酒店接受隔離。澳洲於２０２０年３月收緊防疫措施並關閉
邊境，通關決定獲得旅遊業歡迎。（ｊｆ）
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