《台股攻略－黃振宇》虎年開紅盤，台股挑戰１８０００點

《台股攻略》台股虎年開紅盤，今日（７日）加權指數以１７７５１點開市，貨運三雄強勢

領漲，帶動指數大漲２２５﹒９點，並以高位１７９００﹒３０點收市，成交金額為

３０５０﹒７０億元（新台幣．下同），三大法人淨賣出４９﹒８１億元。

電子權值股的台積電早段一度漲逾１％，惟收市倒跌０﹒２％，最終收６３５元。同屬晶圓

代工廠的聯電、世界則同步下跌逾５％，聯發科升２﹒３％、鴻海升１％、台達電升１﹒１％、

日月光投控升１﹒２％、友達升３﹒５％、南亞科升逾６％。貨櫃三雄去年大賺，今日在資金追

捧下，陽明收１０８元、長榮收１２４元、萬海收１６２元，三股全面漲停。散裝航運的正德、

四維航漲停，裕民、慧洋－ＫＹ、志信升近７％；華航升逾９％、長榮航漲停。美國西德州的原

油及布蘭特原油陸續衝上每桶９０美元大關，創２０１４年以來新高，同時帶動塑化股造好，台

塑四寶的南亞升３﹒６％，其餘三寶台塑、台化、台塑化均升逾１％。台聚集團的台聚、華夏、

亞聚均上漲逾４％。儘管台灣疫情發展仍具不確定性，遠百指出集團新年長假業績增長近１０％

，其中台中大遠百、遠百信義Ａ１３精品銷售成長最強勁。ＰＣＢ及半導體設備廠的迅得機械因

受惠載板及半導體倉儲系統產品出貨穩定增長，公布２０２２年１月總收入為４﹒３５億元，創

歷年同月新高，按年更增長２６﹒４８％。

隨著農曆長假結束，歐美等央行會議落幕，待企業公布業績、法說等訊息釋出後，將凸顯投

資價值，建議可從基本面考慮業績良好的股份。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及

業務發展主管 黃振宇》



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