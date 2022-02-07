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即市新聞

07/02/2022 10:09

《窩輪豪情－梁業豪》國指期貨即市形勢尚屬向好

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、能源
業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中國移動
（００９４１）、匯控（００００５）與中銀香港（０２３８８），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選
時代天使（０６６９９）、小米（０１８１０）與龍光集團（０３３８０）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、能源業與公用事業。此外，恒生
綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國移動、中海油（００８８３）與
中銀香港，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證
超短線圖利時應參考的股票，則宜首選時代天使、龍光集團與小米。
　　北水重臨，來自上海的中國投資信息主力掛買中芯國際（００９８１），主力掛沽騰訊
（００７００）。另一方面，來自深圳的中國創盈市場服務則主力掛買騰訊，主力掛沽海爾智家
（０６６９０）。國指期貨走勢偏軟，惟小時圖形勢尚屬向好，有利後市反覆再升。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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