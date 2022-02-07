【虛幣世界】假後比特幣表現造好，比特幣升近四萬二美元

《經濟通通訊社７日專訊》假後加密貨幣表現全面攀升，比特幣升近四萬二美元左右，而以

太幣亦重返三千美元大關，市場憧憬亞洲市場農曆假期後復市會有資金流入市場。另外，

ＧａｍｅＦｉ概念相關的遊戲幣見有資金落鑊，ｇａｌａ（ＧＡＬＡ）、ａｘｉｅ

ｉｎｆｉｎｉｔｙ（ＡＸＳ）和ｄｅｃｅｎｔｒａｌａｎｄ（ＭＡＮＡ）的價格在過去２４小時

內上漲了兩位數。

技術分析上，在過去２４小時內，比特幣的買賣十分活躍，而近期必須站穩三萬七美元之上

，並且需要突破四萬五美元關口，才能算得上一個較為明顯反彈，目前短線比特幣的ＲＳＩ日線

圖顯示並未升至超買，反映比特幣仍有一定程度升幅。

據經濟通據數顯示，比特幣現報元４１８１２﹒２６（美元．下同），跌１﹒３４％（２４

小時比較．下同）；以太幣現報３０１５﹒８２元，跌１﹒２９％；艾達幣報１﹒１３元，跌

０﹒７９％；瑞波幣報０﹒６７５５元，跌１﹒０３％。（ｕｌ）



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