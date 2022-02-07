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即市新聞

07/02/2022 08:36

【虛幣世界】假後比特幣表現造好，比特幣升近四萬二美元

　　《經濟通通訊社７日專訊》假後加密貨幣表現全面攀升，比特幣升近四萬二美元左右，而以
太幣亦重返三千美元大關，市場憧憬亞洲市場農曆假期後復市會有資金流入市場。另外，
ＧａｍｅＦｉ概念相關的遊戲幣見有資金落鑊，ｇａｌａ（ＧＡＬＡ）、ａｘｉｅ　
ｉｎｆｉｎｉｔｙ（ＡＸＳ）和ｄｅｃｅｎｔｒａｌａｎｄ（ＭＡＮＡ）的價格在過去２４小時
內上漲了兩位數。
　　技術分析上，在過去２４小時內，比特幣的買賣十分活躍，而近期必須站穩三萬七美元之上
，並且需要突破四萬五美元關口，才能算得上一個較為明顯反彈，目前短線比特幣的ＲＳＩ日線
圖顯示並未升至超買，反映比特幣仍有一定程度升幅。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報元４１８１２﹒２６（美元．下同），跌１﹒３４％（２４
小時比較．下同）；以太幣現報３０１５﹒８２元，跌１﹒２９％；艾達幣報１﹒１３元，跌
０﹒７９％；瑞波幣報０﹒６７５５元，跌１﹒０３％。（ｕｌ）

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