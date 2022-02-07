《談國論企－黎偉成》中國須虎懾美帝惡行保政經牛氣

《談國論企》中國要在壬寅虎歲要保持辛丑牛年穩中有進發展的牛氣，就不僅要虎虎生威地

「動態清零」地防控惡疫，更重要的是要主動的「動態虎懾」和反震美帝國霸權處處的圍堵、攬

炒惡思劣行，確保經濟以至政治「穩字當頭、穩中有進」為基調的發展取得優質的效益及成果。

我相信：降雙魔，穩政經，是願能遂。



＊要組織動用各種力量主動反制反擊美帝惡毒劣行＊



要指出的，是中國壬寅虎年要防禦和痛擊的「雙魔」：「病毒疫魔」和「美霸惡魔」，乃絕

對嚴峻的危困，特別是（甲）美帝國霸權之「美霸惡魔」，比「病毒疫魔」更甚者為不僅單獨反

華反共，更聯群結隊的在政治、經濟、科技等許許多多方面的進行幾乎全方位的圍堵、攬炒，連

北京主辦的２０２２年冬季奧運會居然卑劣地採取「外交抵制」醜行，表面說是民主、人權等「

意識形態」問題，實際是「美霸惡魔」無法「忍受」中國已成為世界第二大經濟體系現實。

相信中國今後不能回頭享受過去數十年的「和平發展」的良好環境，而是要狠狠反擊「美霸

惡魔」對華無窮無絕的事事打壓，最首要做的事情為（一）要完完全全的改變、扭轉對美國的感

覺、思維以至政策、策略，要做的主要有：化被動為主動，以正氣壓邪氣，甚至以「惡」反惡的

應對惡霸，揭破美帝的種種虛假面具，作為伸張正義、團結大多數，反霸道欺侮，是之為「和平

發展」道路不再，在惡路上走險，所再獲取的成績、成就，肯定是更難能可貴也。

建議（二）中國今後對「美霸惡魔」的政策，有（Ｉ）採取主動形式有理有據地衛我抗美，

理由為中國多年來被動式的正道和良性的回應，美帝多年來還是愈來愈無理甚至亂捏做假以採取

反華反共劣行，更是越做越不像話，就千萬不要再給「美霸惡魔」絲毫「面子」，直斥其非，而

這不是僅止於「中國事務」問題，重要的是中國要對美國在國際事務上的種種歪行，主動作出斥

責，力逼美帝常言之要「負責任」地好好改正。此為雙邊以待之政策和行動。

由是中國要（ＩＩ）就美國在全球的惡行、對中國的打壓和於美國本土劣政等多方面，更為

積極搜集、組織、類分、編排各種各樣核實、正確和有用資料，對美霸的種種歪行主動地作出批

評、指正和建議，伸張正義，力懾惡魔，是之為主要發展中國家、世界第二大經濟體系對國際的

貢獻和義務，當然更為行使聯合國安理會常任理事的權力和權利。對付惡霸，千萬不要君子地謙

謙以待，否則肯定會受惡霸之狠損。

組織有用材料，（三）用法建議有（ｉ）以外交部為主的國務院各部委所舉行的記者招待會

，必備所談的相關材料，而且是中、英對照的材料，更好的是強化現場有即時

（ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓ）傳譯，和（ｉｉ）據此在會後發布官方的文稿，確保宣傳工作準

確性，讓國際社會更加即時了解中國對世界的看法，以抵若干西方傳媒的惡意做謠弄假。



＊更要強化軍事保衛主權美國挑釁以暴易暴＊



同樣重要的是（ｉｉｉ）中國對外政策的宣傳。中國駐美大使秦剛就任至今，相當積極主動

地就兩國關係以至世界問題，指出中國的方針、政策、觀點、立場，做法可以進一步推廣至歐亞

等各地；中國駐外機構宜直接主動地推行展覽、座談以至藝術交流，使世界各地人民逐步了解和

加深對華的認識和支持度。是為王道抗美霸之法。

至於（四）軍事上，更是要強化對美國的反震懾。美帝的艦艇近年加緊在中國南海、台灣海

峽等海域「巡戈」，耀武「揚威」，中國必須強化反制措施，加強在海、空的「陪巡」活動，甚

至明目地在陸上發動導彈設備的準備工作，對美的挑釁作出強有力的警告，並尤以在台灣海峽海

域為然，宣示領海、領土的主權，以暴易暴。

另一要降服之魔，當然是（乙）「病毒疫魔」，是之為人民生命健康、經濟社會發展重中之

重

。中國無疑在防控新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫症取得相當良好的成效，惟２０２１年四季度至

今仍在若干省市地區出現零星的確診個案，要繼續強有力的「動態清零」，是之為「內防擴散」

。

在「內防擴散」的同時，中國需要更為嚴謹地造好「外防輸入」高度政策性工作。美國、歐

亞等許許多多國家或地區的疫情仍然不斷擴散和惡化，尤其是不少政府或專家都認為變種病毒

Ｏｍｉｃｒｏｎ對確診者的衝擊，不若Ｄｅｌｔａ，但要注意的這是肺疫，會損害肺部以至其他

器官，絕對不可稍一忽視。由是中國在嚴控入境的人員的同時，更重要的是嚴查進口的各種各樣

物資，堵塞一切漏洞！

即使中國經濟於２０２２年仍會面對惡疫續肆虐環球、美國糾眾對華圍堵攬炒的挑戰，而國

際的運輸樽頸使供應鏈缺乏、糧產供未必可應求等多重問題困擾，國內生產總值ＧＤＰ同比增長

能達５﹒４２５％，屬全理甚至良佳的表現。此因中國中央充分認識、評估和制訂出應對之法，

並在現有強大基礎，建立全國組一大市場，先造好「國內大循環」，再穩步發展「國內外雙循環

」，以「穩字當頭，穩中有進」發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國ＧＤＰ近年季度增長與最新預測（％）

１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

２０２２ ＊３﹒３０ ＊５﹒４０ ＊６﹒２０ ＊６﹒８０ ＊５﹒４２５

２０２１ １８﹒３０ ７﹒９０ ４﹒９０ ＊６﹒００ ＊９﹒２７５

２０２０ －６﹒８０ ３﹒２０ ４﹒９０ ６﹒５０ ２﹒３０

２０１９ ６﹒４０ ６﹒２０ ６﹒００ ６﹒００ ６﹒００

２０１８ ６﹒８０ ６﹒７０ ６﹒５０ ６﹒４０ ６﹒６０

２０１７ ６﹒９０ ６﹒９０ ６﹒８０ ６﹒８０ ６﹒９０

２０１６ ６﹒７０ ６﹒７０ ６﹒７０ ６﹒８０ ６﹒７０

２０１５ ７﹒００ ７﹒００ ６﹒９０ ６﹒８０ ６﹒９０

２０１４ ７﹒４０ ７﹒５０ ７﹒３０ ７﹒３０ ７﹒４０

２０１３ ７﹒７０ ７﹒５０ ７﹒８０ ７﹒７０ ７﹒７０

２０１２ ８﹒１０ ７﹒６０ ７﹒４０ ７﹒９０ ７﹒８０

２０１１ ９﹒７０ ９﹒５０ ９﹒１０ ８﹒９０ ９﹒２０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成

（＊為預計數字）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



