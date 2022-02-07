《異動股》阿里（９９８８）開跌逾２％，擬註冊１０億份ＡＤＳ

《經濟通通訊社７日專訊》阿里（０９９８８）現價跌２﹒４９％，報１１７﹒４元，該股
成交約７２４萬股，涉資８﹒６８億元。
阿里巴巴公布已向美國證券交易委員會申請額外註冊１０億份ＡＤＳ（美股存託股份），阿
里目前已發行普通股２１７﹒４５億股，相當於２７﹒１８億股美國存託股。若１０億份ＡＤＳ
全數發行，將比現時已發行普通股數大增逾三成半。有市場意見認為阿里此舉或部署配股。
現時，恒生指數報２４６０９，升３６點或升０﹒１５％，主板成交３０﹒５５億元。國企
指數報８５８８，升３點或升０﹒０４％。恒生科技指數報５５８３，升１點或升０﹒０２％。
即月期指新報２４５２７，跌１６點，低水８２點。即月國指期貨報８５７６，跌２１點，
低水１２點。即月科指期貨新報５５７０，跌２６點，高水１２點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里（０９９８８） １１７﹒４０元 跌２﹒４９％
騰訊（００７００） ４８２﹒００元 升０﹒６３％
美團（０３６９０） ２２９﹒６０元 升１﹒２３％
阿里健康（００２４１） ６﹒１２元 跌０﹒６５％
京東集團（０９６１８） ２８８﹒００元 升１﹒１２％
小米（０１８１０） １６﹒５２元 跌０﹒３６％
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（ｈｃ）
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