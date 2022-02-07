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即市新聞

07/02/2022 09:22

《異動股》阿里（９９８８）開跌逾２％，擬註冊１０億份ＡＤＳ

　　《經濟通通訊社７日專訊》阿里（０９９８８）現價跌２﹒４９％，報１１７﹒４元，該股
成交約７２４萬股，涉資８﹒６８億元。
　　阿里巴巴公布已向美國證券交易委員會申請額外註冊１０億份ＡＤＳ（美股存託股份），阿
里目前已發行普通股２１７﹒４５億股，相當於２７﹒１８億股美國存託股。若１０億份ＡＤＳ
全數發行，將比現時已發行普通股數大增逾三成半。有市場意見認為阿里此舉或部署配股。
　　現時，恒生指數報２４６０９，升３６點或升０﹒１５％，主板成交３０﹒５５億元。國企
指數報８５８８，升３點或升０﹒０４％。恒生科技指數報５５８３，升１點或升０﹒０２％。
　　即月期指新報２４５２７，跌１６點，低水８２點。即月國指期貨報８５７６，跌２１點，
低水１２點。即月科指期貨新報５５７０，跌２６點，高水１２點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　１１７﹒４０元　跌２﹒４９％
　　騰訊（００７００）　　　４８２﹒００元　升０﹒６３％
　　美團（０３６９０）　　　２２９﹒６０元　升１﹒２３％
　　阿里健康（００２４１）　　　６﹒１２元　跌０﹒６５％
　　京東集團（０９６１８）　２８８﹒００元　升１﹒１２％
　　小米（０１８１０）　　　　１６﹒５２元　跌０﹒３６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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