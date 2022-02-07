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即市新聞

07/02/2022 12:57

《外匯達仁－盧楚仁》歐洲戰雲密布，部署加元勝算更高

　　《外匯達仁》歐洲戰雲密布，俄羅斯隨時入侵烏克蘭之際，上周歐元匯價卻反其道而行大幅
反彈。主要一方面是上周四（３日）歐洲央行議息後釋放鴿中帶鷹的貨幣政策信息，令歐元兌美
元得到支持。另一方面，最重要的是美國總統拜登批準國防部向歐洲增兵３０００名美軍，原本
聽落是加劇局勢升溫的消息，感覺上大戰似一觸即發，理應對歐元更加不利。
　
　　但因為早前美國總統拜登和西方國家領袖均表示，不會介入俄羅斯和烏克蘭的戰爭，只會以
經濟制裁方式對付俄羅斯，所以對美國的政經及金融市場不會有負面影響。但現在拜登突然向歐
洲增兵，令金融市場擔心美軍最終會介入俄烏戰爭，從而波及美國經濟和金融市場。故拜登宣布
增兵後，消息即時令美匯應聲下跌，反過來令歐元匯價有所反彈。
　
　　目前有兩個謎團，第一個是俄羅斯最終會否入侵烏克蘭？第二個是若俄羅斯真的入侵烏克蘭
，美軍會否介入？如俄羅斯入侵烏克蘭而美軍不會介入，相信對歐元會極為利淡。相反，若美軍
介入的話，估計美匯指數、美國以至環球股市很大機會出現暴跌。現在拜登和約翰遜在國內民望
持續下跌，所以今次俄羅斯總統普京正好給予兩位人兄，將國內民眾對他們的不滿情緒轉移到普
京身上。
　
　　所以，此刻我也不敢妄下判斷說，英美一定不會介入俄烏有機會爆發的戰爭。在目前不明朗
的局面來說，歐元匯價的去向確實不好掌握，因為背後所牽引的因素錯綜複雜。相反油價的強勢
則明顯得多，所以加元確實可以繼續睇高一線，尤其是金融市場擔心美軍會介入相關戰爭。不過
加元兌澳紐元強勢其實最為明朗，若睇好加元可集中火力沽澳元兌加元，或沽紐元兌加元，我認
為勝算更加高。《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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