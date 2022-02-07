  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/02/2022 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》英倫銀行加息，金價短期上望千九美元

　　《娥姐錦囊》本月英倫銀行一如預期將基準利率由０﹒２５厘上調至０﹒５厘，加息幅度比
上次大０﹒１厘，為１８年來首次連續加息，並啟動「縮表」，英鎊應聲上揚，但對金價影響，
仍有待觀察，雖然黃金具保值作用，但其持有成本（ｃａｒｒｙ　ｃｏｓｔ）較高，預測金價短
期內有望上試每安士１９００美元。
　　英國通脹創近３０年新高，英倫銀行再次加息遏抑物價升勢，將基準利率上調四分之一厘，
符合市場預期。英國央行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）９名委員中，４人甚至傾向加息半厘。今次
是英倫銀行自２００４年以來，首次在接連兩次的議息會議宣布加息。該行預計，通脹率將在今
年４月達到７﹒２５％的峰值，在今年中開始回落，並在兩年時間接近２％的通脹目標。　　
　　　英倫銀行委員希望在今年上半年加快加息，抑制通脹，減輕爾後大幅追加利率的壓力，對
英鎊有刺激作用。由於加息反映經濟強勁，且在市場預期之內，故股市未必因此下跌，近期美股
回調，主要因為大市尤其是科技股之前升勢過急。資訊流通下，投機資金躍動，即使大型企業股
價，亦可能出現大起大落的情況，例如臉書母企Ｍｅｔａ第４季財報表現不穩，廣告業務受威脅
、「元宇宙」（ｍｅｔａｖｅｒｓｅ）願景開支巨大，以及預測未來營運將走弱等因素，導致盤
後交易股價暴跌２３％。投資氣氛趨情緒化。
　　相反，歐洲央行比較謹慎，就算通脹升至歷史新高，也維持主要利率不變，因為歐洲各國經
濟增長不均，央行擔心滯脹風險，寧可按兵不動，但若通脹持續高企，歐央行別無選擇，將被迫
跟隨同業加息。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning07/02/2022
溫傑：港股短期再升空間不大　阿里巴巴或配股利淡股價跑輸同業
財經熱話07/02/2022
【虛幣世界】假後比特幣表現造好，比特幣升近四萬二美元
香港要聞04/02/2022
【新冠肺炎】林鄭：重設火眼實驗室增檢測量　全民派快速檢測包
財經熱話04/02/2022
《盤後部署》恒指紅盤高開高收 惟熊證重貨已除防調整
財經熱話04/02/2022
冬奧今開幕體品股再落鑊　李寧安踏齊飆逾半成惟大行降評級及目標價
香港政情04/02/2022
【香港政情】冼國林倡列國民教育為文憑試必修科　教師需接受考核
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金