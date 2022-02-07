《娥姐錦囊－張賽娥》英倫銀行加息，金價短期上望千九美元

《娥姐錦囊》本月英倫銀行一如預期將基準利率由０﹒２５厘上調至０﹒５厘，加息幅度比

上次大０﹒１厘，為１８年來首次連續加息，並啟動「縮表」，英鎊應聲上揚，但對金價影響，

仍有待觀察，雖然黃金具保值作用，但其持有成本（ｃａｒｒｙ ｃｏｓｔ）較高，預測金價短

期內有望上試每安士１９００美元。

英國通脹創近３０年新高，英倫銀行再次加息遏抑物價升勢，將基準利率上調四分之一厘，

符合市場預期。英國央行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）９名委員中，４人甚至傾向加息半厘。今次

是英倫銀行自２００４年以來，首次在接連兩次的議息會議宣布加息。該行預計，通脹率將在今

年４月達到７﹒２５％的峰值，在今年中開始回落，並在兩年時間接近２％的通脹目標。

英倫銀行委員希望在今年上半年加快加息，抑制通脹，減輕爾後大幅追加利率的壓力，對

英鎊有刺激作用。由於加息反映經濟強勁，且在市場預期之內，故股市未必因此下跌，近期美股

回調，主要因為大市尤其是科技股之前升勢過急。資訊流通下，投機資金躍動，即使大型企業股

價，亦可能出現大起大落的情況，例如臉書母企Ｍｅｔａ第４季財報表現不穩，廣告業務受威脅

、「元宇宙」（ｍｅｔａｖｅｒｓｅ）願景開支巨大，以及預測未來營運將走弱等因素，導致盤

後交易股價暴跌２３％。投資氣氛趨情緒化。

相反，歐洲央行比較謹慎，就算通脹升至歷史新高，也維持主要利率不變，因為歐洲各國經

濟增長不均，央行擔心滯脹風險，寧可按兵不動，但若通脹持續高企，歐央行別無選擇，將被迫

跟隨同業加息。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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