《美元走勢－羅明立》歐英央行收緊政策預期升溫，或推升歐系貨幣

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒３３ １１５﹒３６ １１５﹒１２

歐元╱美元 １﹒１４２９ １﹒１４５７ １﹒１４２３

英鎊╱美元 １﹒３５１９ １﹒３５４４ １﹒３５１４

美元╱瑞郎 ０﹒９２５２ ０﹒９２６０ ０﹒９２４３

美元╱港元 ７﹒８００１ ７﹒８０１７ ７﹒７９８９

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《美元走勢》受到居高不下的通脹和強勁的就業數據支持，聯儲局在３月份開始加息基本已

是板上釘釘的事，問題在於加息幅度會否超預期。上周五（４日）公布的１月份美國非農就業人

數為新增４６﹒７萬人，而勞動力參與率達６２﹒２％，創疫情以來新高，時薪同比增幅也為一

年多來最大。市場對於聯儲局初次加息幅度的預期高達５０個基點。然而聯儲局顯然不希望市場

太激進，委員們紛紛發表言論為預期降溫。上周有６位聯儲局官員對貨幣政策表態，但沒有一位

支持在３月份加息５０個基點，而預測的加息次數也較市場預期略低。受聯儲局官員的言論影響

，美元上周大幅回調，美元指數一度跌至９５﹒１３的兩周低位。

另一邊，歐洲央行的態度則有劇烈轉變，因１月份歐元區通脹率同比增加５﹒１％創歷史新

高，歐洲央行行長拉加德表示歐洲央行造好了適時調整所有工具的準備，不再強調早前表態的不

會在今年內加息的論調。而英倫銀行也警告，預計到今年４月英國的通脹率可能會高達

７﹒２５％，而２０２２年平均通脹率也將超過６％，通脹持續攀升將會嚴重限制人們的消費能

力，或將逼使英倫銀行進一步收緊貨幣政策。在此消彼長的情況下，市場對歐洲央行和英倫銀行

收緊政策的預期升溫將推升歐系貨幣，美元則可能因聯儲局的有意壓制而中期走弱。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒１４００ １﹒１５５０ １﹒１３５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒３５５０ １﹒３７５０ １﹒３５００

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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