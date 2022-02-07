《報章摘要》本港報章摘要：連續兩天逾３百確診，政府擬收緊防疫

《經濟通通訊社７日專訊》本港報章摘要如下：



《香港經濟日報》



港連續兩天逾３００確診，陳肇始：擬收緊防疫

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港第５波疫情嚴峻，確診個案不斷創新高，連續兩日確診逾３００宗，昨錄得３４２宗確

診，全屬本地感染，逾七成為源頭未明。食衛局局長陳肇始形容本港疫情非常嚴峻，為抗疫兩年

以來最惡劣，政府會考慮進一步收緊社交距離措施，包括收緊公眾地方群組聚集限制等。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



港大憂封關短期衝擊，變長期影響

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

香港疫情在新春假期大爆發，Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒令全球應對疫情方式出現大分歧，香

港通關政策陷兩難。香港大學經管學院院長蔡洪濱教授接受本報專訪時稱，香港長期嚴防輸入的

方針，對經濟地位影響不容忽視，「相對當其他地區轉變開放，香港長期封關的影響一定是更差

。」

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



ＧＯＧＯＸ通過聆訊，擬集３９億

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

經營貨運平台品牌ＧＯＧＯＸ已經通過上市聆訊，據報目標集資４億至５億美元（約３１﹒

２億至３９億港元），聯席保薦人包括中金公司、瑞銀集團、交銀國際及農銀國際。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



領展（００８２３）續擴內地投資，有內房洽售項目

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

領展（００８２３）自２０１５年起不斷擴大在內地投資，現時內地共有９項物業，內地物

業佔領展物業組合總值的１６﹒８％。領展租務（香港）及資產管理（中國）總監霍業生指，近

期併購機會增加，也有內房公司洽售項目。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



港鐵金澤培：鐵路打通「北都」經脈，研拍回鄉證搭高鐵

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

港鐵（０００６６）行政總裁金澤培接受專訪，剖析整個北部都會區成敗在於鐵路網絡，要

做到「人通財通」，與大灣區聯繫更加緊密。他又指正研究轉用回鄉證取代車票「嘟入閘」搭高

鐵。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



支付寶線下餐飲小程序新春訪問量升５０％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

阿里巴巴（０９９８８）旗下支付寶公布，新春期間，數碼化服務迎來「開門紅」。網上諮

詢、健康打卡等健康服務行業小程序，訪問量按月提升３２５％，品牌零售按月升１０７％、線

下餐飲升５０％、景區及寵物服務也分別升３０％及２５％。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



銀行界響應抗疫，多家分行停業

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

針對最新疫情發展，匯控（００００５）、渣打（０２８８８）、中銀（０２３８８）３間

發鈔行即日起，及恒生（０００１１）、東亞（０００２３）、創興等本周都實施分行特別營業

安排。中銀共有５７間分行本周會暫停營業；匯豐即日起，額外１５間分行及２間中小企中心暫

停服務，直至另行通知。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－





《明報》



新巴城巴母企月蝕２５００萬，冀政府補貼薪金

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

港府明天（８日）再研收緊防疫措施，營運新巴和城巴的匯達交通昨表示，第五波疫情之前

公司已每月虧損約２５００萬元，近期財務狀況急速惡化，促港府把公共交通營辦商納入第６輪

防疫抗疫基金，補貼集團員工薪金。但公司強調目前未有裁員計劃。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（ｈｌ）

