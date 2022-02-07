【新冠肺炎】恒生元朗教育路分行員工初步陽性，該分行暫停服務

《經濟通通訊社７日專訊》恒生銀行（０００１１）表示，接獲元朗教育路分行的一名員工
通知，其新冠病毒測試結果初步呈陽性，並將會作進一步檢測。該分行於今日起暫停服務，直至
另行通知。該分行全部員工已被安排接受測試，並會留在家中自我隔離以等候測試結果。
該名員工的最後上班日期為本月５日，上班前探測體溫正常。她主要負責該分行的後勤工作
，無需與客戶會面，工作期間一直全程佩戴口罩。（ｂｉ）
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