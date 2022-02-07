【新冠肺炎】富邦銀行：６家分行明起暫停營業，調整分行營業時間

《經濟通通訊社７日專訊》富邦銀行宣布，西環分行、北角分行、佐敦分行、觀塘分行、屯

門分行及大埔分行６家分行將於明日（８日）起暫停營業，直至另行通知。除以上分行外，其他

分行的營業時間暫時更改為星期一至五由上午１０時至下午５時，星期六由上午１０時至下午

１２時３０分，直至另行通知。

另外，銅鑼灣分行、尖沙咀分行由即日起逄星期六暫停營業，直至另行通知。（ｂｉ）

