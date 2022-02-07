【新冠肺炎】匯豐太古城分行暫停服務，因有確診者曾到訪

《經濟通通訊社７日專訊》匯豐銀行表示，位於太古城中心一期的分行及卓越理財中心，有
一名曾於１月３１日到訪的客戶確診感染新冠病毒，該分行即日起暫停服務，直至另行通知，而
毗鄰的理財易中心將維持正常服務。
匯豐指，該分行亦已進行深層清潔及消毒，銀行已安排該行所有員工進行病毒檢測，並提供
適切協助。（ｂｎ）
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