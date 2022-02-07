【夜期時段】即月期指最新報２４４６２點，升６點，低水１１８點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４４８４點，升２８點，低水９６

點，最新報２４４６２點，升６點，低水１１８點，合約成交２４５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８５６９點，升１１點，低水２１點，最新報８５６０點，

升２點，低水３０點，合約成交１７３張。

