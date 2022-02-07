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07/02/2022 19:06

《再戰明天》馬克龍訪問烏克蘭，美國公布貿易收支

　　《經濟通通訊社７日專訊》馬克龍訪問烏克蘭，及美國公布貿易收支，料為周二（８日）市
場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，法國總統馬克龍訪問烏克蘭。本港時間８日晚７：００ｐｍ，北約
副秘書長杰瓦納講話。８：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會委員Ｅｄｏｕａｒｄ　
Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ－Ｂｏｌｌｏ在一次研討會上作介紹性發言。

＊日本公布國際收支經常帳餘額＊

　　數據方面，周二本港時間７：５０ａｍ，日本公布１２月國際收支經常帳餘額。本港時間
８：３０ａｍ，澳洲公布１月ＮＡＢ企業信心指數。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１２月貿
易收支，料由負８０２億美元收窄至負７９４億美元。
　　在本港，明日公布業績的公司有：Ｓ＆Ｔ（０３９２８）、鄺文記（０８０２３）、麥迪森
（０８０５７）、大地（０８１３０）、人和（０８１４０）、浩德（０８１４９）、寶積資本
（０８１６８）、神通機器人（０８２０６）、絲路能源（０８２５０）、永勤（０８２７５）
、芭迪貝伊海納星空（０８２９７）、皇璽餐飲（０８３００）、Ｆ８企業（０８３４７）、嚐
高美（０８３７１）、匯安智能（０８３７９）、日光（０８４５１）、常滿（０８５２３）、
寶發（０８５３２）、麥迪森控股（舊）（０８５５９）等。（ｗａ）

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