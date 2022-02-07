《再戰明天》馬克龍訪問烏克蘭，美國公布貿易收支

《經濟通通訊社７日專訊》馬克龍訪問烏克蘭，及美國公布貿易收支，料為周二（８日）市

場焦點。

各國重要經濟活動方面，法國總統馬克龍訪問烏克蘭。本港時間８日晚７：００ｐｍ，北約

副秘書長杰瓦納講話。８：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會委員Ｅｄｏｕａｒｄ

Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ－Ｂｏｌｌｏ在一次研討會上作介紹性發言。



＊日本公布國際收支經常帳餘額＊



數據方面，周二本港時間７：５０ａｍ，日本公布１２月國際收支經常帳餘額。本港時間

８：３０ａｍ，澳洲公布１月ＮＡＢ企業信心指數。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１２月貿

易收支，料由負８０２億美元收窄至負７９４億美元。

在本港，明日公布業績的公司有：Ｓ＆Ｔ（０３９２８）、鄺文記（０８０２３）、麥迪森

（０８０５７）、大地（０８１３０）、人和（０８１４０）、浩德（０８１４９）、寶積資本

（０８１６８）、神通機器人（０８２０６）、絲路能源（０８２５０）、永勤（０８２７５）

、芭迪貝伊海納星空（０８２９７）、皇璽餐飲（０８３００）、Ｆ８企業（０８３４７）、嚐

高美（０８３７１）、匯安智能（０８３７９）、日光（０８４５１）、常滿（０８５２３）、

寶發（０８５３２）、麥迪森控股（舊）（０８５５９）等。（ｗａ）

