【企業盈喜】永安料去年純利虧轉盈，賺近５﹒６億元

《經濟通通訊社７日專訊》永安（００２８９）發盈喜，預期截至２０２１年１２月３１日

止年度將錄得應撥歸股東溢利約為５﹒５８億元，相對比２０２０年同期則為虧損４﹒５６億元

。集團指，該大幅增加主要由於截至２０２１年１２月３１日止年度集團投資物業未實現估值淨

收益約為１﹒９４億元，相對比２０２０年同期則錄得未實現估值淨損失８﹒８６億元。

如不計算集團投資物業未實現估值淨收益及有關遞延稅項，集團於２０２１年１２月３１日

止年度之應撥歸股東基本溢利預期會相對比２０２０年同期輕微減少約６％。董事們認為，集團

應撥歸股東基本溢利之淨減少主要由於集團物業投資的收入將有輕微減少及集團百貨業務錄得虧

損，而部分被投資持作買賣用途證券之收益增加所沖銷。

集團表示，預期投資持作買賣用途證券及衍生金融工具的收益約為９０２０萬元，而截至

２０２０年１２月３１日止年度則為收益６３３０萬元；物業投資收入預期約為４﹒６１億元，

而截至２０２０年１２月３１日止年度則為４﹒８８億元；百貨業務預期錄得虧損約為１７１０

萬元，而截至２０２０年１２月３１日止年度則為溢利２５０萬元。於２０２０年內，集團百貨

業務錄得香港政府保就業計劃的工資補助３２１０萬元。（ｓｌ）

