【新冠肺炎】大新銀行：明日起暫停１０間分行服務

《經濟通通訊社７日專訊》大新銀行（０２３５６）公布，為更好保障客戶和員工的健康利

益及因應政府最新防疫措施，將於明日（８日）起暫停１０間分行服務，包括跑馬地分行、杏花

邨分行、石塘咀分行、美孚新邨分行、觀塘分行、土瓜灣分行、上水分行、大圍分行、荃灣分行

及屯門分行，直至另行通知。（ｂｎ）

