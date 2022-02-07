【新冠肺炎】消息：新增約６１４宗確診，初陽３００宗再創新高

《經濟通通訊社７日專訊》本港第５波新冠疫情嚴峻，確診個案不斷創新高，連續兩日確診

逾３００宗。消息指，今日新增逾６００宗確診個案，另有初步確診約３００宗。

另外，中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安在一個電台節目表示，由於今波疫情貼

近農曆新年前後，市民有較多社交接觸，相信會陸續有更多群組爆發，估計單日確診有可能達

１０００宗。（ｈｙ）

