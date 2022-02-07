【新冠肺炎】許正宇：強制隔離日數放寬至１４日便利業界

《經濟通通訊社７日專訊》政府上月底公布，本月５日起海外抵港人士強制檢疫期由２１日

縮短至１４日。在立法會財經事務委員會，多位議員關注疫情下金融業人才流失問題。財經事務

及庫務局局長許正宇指，強制隔離日數放寬至１４日，對業界有一定便利，會繼續從對沒有影響

疫情大局的方向構思政策。

許正宇表示，疫情只是一時，未來全球機會在中國，而香港機遇亦在內地，所以現時要著眼

在做好本港經濟及核心，相信一直以來建立的互聯互通機制，將加強香港優勢，從而吸引外來人

才。他又指，新一份施政報告的人才清單中加入與環境、社會和企業管治（ＥＳＧ）及資產管理

等界別人才，未來亦會加入更多社會需要的人才於清單中。

許正宇認為香港經濟的韌性足夠，去年股市日均成交額１６００億元，按年增長三成，新股

集資額３２８９億元，認為香港作為金融中心優勢的優勢存在，能為創新經濟提供集資空間，現

時有７０間生物科技公司在港上市，其中４７家為未盈利公司。雖然疫情帶來挑戰，但使市民對

ＥＳＧ、健康或衛生議題更重視，為新興行業提供融資機會。



＊議員關注政府會擴闊稅基增加稅收 ＊



有議員關注政府會否以擴闊稅基增加稅收，許正宇指，開徵新稅項需要社會共識，他指政府

向來有措施檢視現有稅項，現時正研究累進制差餉，以達致能者多付。

有關強積金改革方面，許正宇指，去年已在產品種類上作出多項放寬，未來希望能夠進一步

豐富強積金投資組合，當局亦正建構積金易平台以減低行政成本，預期至２０２５年全面運作時

能下降三成行政費，未來可節省逾３００億元。（ｈｙ）

