【新冠肺炎】中原施永青曾接觸確診者，與家人被送往隔離酒店

《經濟通通訊社７日專訊》中原集團創辦人施永青因與新冠肺炎確診者有密切接觸，他連同

家人已被送往酒店隔離。

施永青回應傳媒查詢時證實有關消息，並指獲政府安排在昨日乘坐專用巴士，到當局安排的

檢疫酒店隔離及接受檢測。他稱，事件不涉及中原集團員工。（ｈｙ）

