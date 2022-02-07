  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/02/2022 11:23

【新冠肺炎】中原施永青曾接觸確診者，與家人被送往隔離酒店

　　《經濟通通訊社７日專訊》中原集團創辦人施永青因與新冠肺炎確診者有密切接觸，他連同
家人已被送往酒店隔離。
　　施永青回應傳媒查詢時證實有關消息，並指獲政府安排在昨日乘坐專用巴士，到當局安排的
檢疫酒店隔離及接受檢測。他稱，事件不涉及中原集團員工。（ｈｙ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話07/02/2022
阿里擬註冊10億份ADS惹配股疑雲　股價弱勢難改曾插近半成
大行報告07/02/2022
【大行炒D乜】匯證上調友邦目標兼升級　招銀首予商湯買入評級
財經熱話07/02/2022
【人日送禮】藥明生物「假盈喜」？拆解「生日不快上」原因！
開市Good Morning07/02/2022
溫傑：港股短期再升空間不大　阿里巴巴或配股利淡股價跑輸同業
財經熱話07/02/2022
【虛幣世界】假後比特幣表現造好，比特幣升近四萬二美元
香港要聞04/02/2022
【新冠肺炎】林鄭：重設火眼實驗室增檢測量　全民派快速檢測包
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金