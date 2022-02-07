【新冠肺炎】中原施永青曾接觸確診者，與家人被送往隔離酒店

《經濟通通訊社７日專訊》中原集團創辦人施永青因與新冠肺炎確診者有密切接觸，他連同
家人已被送往酒店隔離。
施永青回應傳媒查詢時證實有關消息，並指獲政府安排在昨日乘坐專用巴士，到當局安排的
檢疫酒店隔離及接受檢測。他稱，事件不涉及中原集團員工。（ｈｙ）
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