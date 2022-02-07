【新冠肺炎】鴨脷洲消防員初步確診，消防處已調配人手

《經濟通通訊社７日專訊》消防處今日宣布，一名駐守鴨脷洲消防局的消防員初步確診，正

與衞生署衞生防護中心跟進該個案，並等待中心進一步指示。

該名消防員最後一次上班日期為２月３日，他工作期間並沒有與市民大眾有高風險接觸，並

有佩戴口罩及遵守相關防疫措施。消防處已按為相關工作地點及附近位置進行清潔消毒，並已就

人手作出相應調配，確保相關服務不受影響。（ｈｙ）

