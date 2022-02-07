【新冠肺炎】商經局一名職員初步確診，在政總西翼２３樓上班

《經濟通通訊社７日專訊》商務及經濟發展局今日表示，該局一名職員初步確診新冠肺炎。

該名職員在添馬政府總部西翼２３樓上班，日常工作無須接觸公眾，最近一次上班日期為２

月４日。她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。商經局已為相關地方進

行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測。（ｈｙ）

