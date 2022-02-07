《小傳日記》新冠變種十分惡，開拓藥業有得博！

《小傳日記》內地新年假期後復市，上證同深證指數高開近２％，恒指上周五大升後，今日

高開３６點，但次後持續回調。Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情爆大鑊，唔少地區新增個案都急升，香港今

日就新增６１０幾宗。不過，啲藥業股就升得幾好。隻開拓藥業（０９９３９）就係藥業股之中

升得最勁嗰隻，最多升近四成，最高升到１１﹒１４蚊，其後獲利盤逐步將升幅收窄，午市早段

縮到兩成半，但仍然位列五十大升幅榜頭六位。

開拓藥業升得咁勁，相信係因為集團上星期四（３日）公布，佢哋嘅ＧＴ２００２９治療脫

髮同痤瘡美國Ｉ期臨床試驗已經喺２月１日完成首例受試者入組同給藥，但因為內地新年假期休

市，所以買盤力量谷埋喺今日一次過爆發。

開拓藥業啲數據望落嘛嘛，過去兩年都係虧損，２０２０年全年稅前蝕５﹒８億人仔，

２０２１年６月底止中期仲蝕緊３﹒５億人仔，但研發費用佔咗２﹒８２億人仔，而且流動現金

及現金等價物有１７﹒５５億人仔，負債總額只係２﹒４１億人仔，少過截至２０２０年１２月

底止嗰半年，每股虧損０﹒９３人仔，亦係截至２０１９年１２月底止以來虧損最少嘅半年。

另外，集團仲話已開發咗七種臨床階段藥物，並喺中國、美國、巴西同其他國家地區取得開

始臨床試驗批准。集團亦就普克魯胺治療輕中症新冠患者進行咗ＩＩＩ期臨床試驗，雖然話未達

到統計學顯著性，但試驗目係評估普克魯胺治療非住院新冠患者嘅有效性同安全性，而且未發現

普克魯胺出現安全問題，亦未有藥物相關嘅嚴重不良事件報告。

就當開拓藥業由舊年１２月低位６﹒９１蚊反彈到１０蚊計，但仍然比招股價２０﹒１５蚊

低約一倍，舊年９月最高見過８９蚊，唔望咁高，但虧損持續收窄，一個「唔好彩」，啲新冠新

藥成功推出，股價上升空間可以倍計，真係要望技術位，３５蚊先係中期阻力，今日有價有成交

，照計今日個底應該穿唔到，極其量收低過７﹒９９蚊就止蝕。請請！



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