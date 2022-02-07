《真知灼見－溫灼培》歐元最壞時刻已過？還看地緣政局

《真知灼見》上周全球焦點轉返歐洲，並落在英倫銀行及歐央行議息會議。雖然英倫銀行上

周作出了加息，並暗示日後有進一步加息機會，但市場真正目光卻落在歐央行身上。面對

５﹒１％年通脹率（１月ＣＰＩ），歐央行最終也不得不承認通脹難於短期回落。對於歐央行的

言論，市場解讀為該行或快則於７月便有率先加息０﹒１％機會，並於隨後逐小步加息，今年全

年可能共加息０﹒４％。



＊歐元攜帶交易降刺激歐元上升＊



正因歐元息率一直為－０﹒５％（日圓息為－０﹒１％）是七大貨幣中最低，使過去不少投

資者選擇在貸款時會以歐元作首選。所以當市場開始意識到歐央行快要加息，不少借了歐元的投

資者便急不可待償還歐元貸款，擔心加息會推升歐元，愈遲還款壓力將倍大。當大家有著同一想

法，正解釋了上周歐元出現急攀升的原因。至於歐元兌日圓交叉盤呈現大升，很大原因相信是投

資者上周轉向借日圓以償還歐元貸款所致。

因應市場對歐央行貨幣政策看法出現了轉變，也隨之改變了市場以歐元作為攜帶交易貨幣的

做法；而這一切轉變意味歐元的沽壓將可大大減退。假使烏克蘭不爆發戰亂，土耳其金融危機又

不再轉差，料歐元於１﹒１１５０美元或已找到其是次跌浪低位，並有機會逐步重上１﹒１６美

元水平。但話說回來，烏克蘭事件一日未化解，有關擔憂一日未除，要歐元於１﹒１６美元要大

幅上升相信也不容易。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

