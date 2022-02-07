《每周華語－黃溢華》世事如棋局：Ａｐｐｌｅ一柱擎天

《每周華語》美國勞工巿場往上修訂，表現比遠期好，因而即使美儲局加息，個人支出看高

一線，消費力有前景，支撐「加息」美巿也見支持。Ｆａｃｅｂｏｏｋ業績差，不足為奇。競爭

極大，失去用戶，一天失去２３００多億美元巿值。股自３００多美元下跌至２３０多美元，成

為單日下挫幅度最大的股份。



幸好Ａｐｐｌｅ業績好，支持美市回升。正是世事如棋局局新，美市２０２０╱２０２１年

上升太急，目前走勢見回吐合埋。美企業公布業績，亦見交了功課，其中Ａｐｐｌｅ業績好，一

柱擎天，美納指反彈，險守支持位。美加息壓力日大，有指加息五次，３月先加半厘，亦有指需

要加息七次之多，而「ＱＥ」之「退市」加快云云，但美企業業績有交功課，回吐後幸見守持。

另方面，地緣壓力升溫，而全球疫情上半年看似未能全面改善。北半球仍在寒冬！美東北不少地

區極為嚴寒，疫情有可能更差！因而「ＱＥ」真的可更大力「退市」？！而全球疫情使供應鏈更

為不肯定，因而通脹壓力可能更大，且極可能真的出現。此時美加息有可能更快，更大幅度。



地緣壓力大，股市不一定回下！因此今天「市場」與「地緣」不必直接「掛勾」：「打仗」

也不代表股市、美國企業業績「失收」。只要「打仗」規模不大，局限在一個小，無真正大影響

力的地區，那麼經濟仍可依舊運行。即使有影響，股市那麼大，相信市場仍有作為。



Ｇｏｏｇｌｅ母公司自２０２０年中的１千美元升至３千美元，上升２千美元，上周在

２７００╱２８００美元之內徘徊，股價「太貴」。因而上周「一拆廿」，相信股價仍有上升空

間。消息一出，又升１０％之多。今天美國企業與「市場」╱「地緣」不必有直接的「關聯」，

因而只要「地緣」升溫以「細地區、局部」發展，那麼美國企業仍有利可圖。可惜供應鏈及工人

薪金上升使通脹壓力有可能大升，Ｙｉｅｌｄｓ一旦「急升」，亦不利投資市場。



２００８年雷曼事件，全球市場震動。因而有「ＱＥ」十多年及極為低見的市場。

Ｐｏｓｎｅｒ的著作「Ａ Ｆａｉｌｕｒｅ ｏｆ Ｃａｐｉｔａｌｉｓｍ」正好因為「次按」

事件而提出資本市場的問題及失衡。事實上，有１９２９年美股市暴跌衍生十多年的全球戰爭，

２００８╱２００９年「ＱＥ」至少使全球困境有時間解決，但卻多了全球疫情，使「ＱＥ」有

可能加速「用盡」見「失效」！「ＱＥ」不可能無限使用，而疫情衍生的「通脹」乃央行不易應

付。因為加息也不可能收作用。資本市場失效！而１９５７年前蘇聯亦提出「

Ｐｏｌｉｔｉｃａｌ Ｅｃｏｎｏｍｙ」一指導「書」，仔細地討論生產等等的問題。



二戰後的六十年、七十年的今天，美國有Ａｐｐｌｅ、Ｇｏｏｇｌｅ、Ｔｅｓｌａ、

Ｎｖｉｄｉａ等等大企業，又有微軟，亦有不少有實力的中小企，而前蘇聯有實力，但未見有全

球通行的「品牌」！軍備「勁」，但市場未能及時配合壯大。四十多五十年前，中國已有全球行

銷的「青島啤」：由德國轉化為中國出口大品牌，美國有「Ｂｕｄ」，但中國亦有自身市場。美

國「品牌」多，重視市場及Ｂｒａｎｄｉｎｇ，把太空科技用於跑鞋也有，亦見１９５７的前蘇

聯「平台」，至少暫時未及美國大企業，但由另一角度看，美企亦問題多，因為市場不可能無限

大，而消費亦有限，１％「人」持有美市場９９％的財富，使美企業成為吸納市場的「黑洞」。

那有無限市場存在？！因而美國企業一百年、五十年必須革新，否則不可能存在、生存，股價所

反映「增長」，即市場有不斷壯大的「邊際」利潤。企業倒下，收購合併乃常態也。下少企業，

有資金也要有政策支持。今天股價１千美元水平的Ｔｅｓｌａ正好有１９７０年代微軟「ＯＳ」

業務的影子，如是者，Ｔｅｓｌａ也許有條件成為電動車「一哥」了。



「退巿」加速之中，歐洲央行加入「退巿」行列。不少「負Ｙｉｅｌｄｓ」債券已升回「實

質」正利率水平。美企業累積了巨大股價升幅，「資本╱資金」流動左右下半年巿場去向，而美

股巿有深度，Ｆａｃｅｂｏｏｋ急下挫可以是「單一」事件，但要小心分析，不少股份面對息率

可能更快上調而有下跌風險。宏觀上，美企業大多有不少急巿波動經驗：「１９７０╱２０１０

」的４０年正好是好例子。《資深市場人士 黃溢華》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

