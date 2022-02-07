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07/02/2022 09:12

《地產人眼－盧展豪》舊區重建需拿捏準繩

　　《地產人眼》為滿足市民的住屋需求，最近政府在多個房屋項目中放寬地積比，包括籌劃多
時的油旺區的重建項目。該區的人口密度為全港平均水平的六倍，是本地人口最密集的地區，市
建局決定維持現時人口密度作重建，並透過放寬建築物條例及地積比限制，以提升人均居住面積
，而且改劃後旺角花墟及油麻地果欄或「無得留低」。就筆者看來，透過放寬地積比助港人上樓
必然是好事，惟須拿捏準確，及同步強化交通等基建配套，以滿足人口上升的需要，方可取得成
效。
　
　　與此同時，市建局亦研究將油旺劃分成５個「市區更新潛力地區」，包括將油麻地南和北塑
造成「歷史文化生活區」，旺角東和旺角西則會發展成「動力商貿區」等。另一些著名地標或難
逃改建命運，例如花墟水渠將被改建為水道公園，油麻地果欄亦要遷址到即將興建的商廈底層。
　
　　舊區重建是甜苦參半，既憧憬社區與時並進，亦為舊地標的消失而唏噓。正如當年重建囍帖
街曾引起不少社區團體反對，指責重建是摧毀香港歷史，惟大家心知肚明囍帖是夕陽行業，其歷
史價值亦未至於非留不可。又如油旺的花墟及果欄覓地重置，亦不會構成大影響，甚至因減少貨
運上落而改善交通阻塞。再看油旺一帶欠完善規劃，不少舊樓居住環境惡劣，人口老化問題嚴重
，人煙稠密卻欠社區支援，不停原地踏步、緬懷過去，只會阻礙經濟發展及市民安居樂業。若然
政府能視油旺為整體作大型規劃，循序漸進收地、妥善去安置居民，建立一個宜居宜業的新社區
，實為善用社會資源。
　
　　至於放寬地積比，筆者相信，全港１８區的環境及需求各有不同，但評審機制需統一，不能
過寬或過嚴，落實時需周詳審視，嚴密把關，同時著手優化交通配套，疏導人流，方為上策。
《美聯工商舖行政總裁（工商舖）　盧展豪》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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