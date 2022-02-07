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07/02/2022 09:30

《容我世說－張翠容》美國禁運古巴６０周年，濫用制裁代價

　　《容我世說》美國熱愛制裁手段，而古巴面對其制裁，今個月正好走到了第６０個年頭。
１９５９年卡斯特羅和哲古華拉等革命者推翻了舊古巴獨裁政權，實行社會主義，這隨即令美國
非常不安，開始對古巴展開制裁行動。到了１９６２年２月時任美總統甘迺迪，更對古巴實施全
面經濟禁運，這是有史以來最漫長及最嚴厲的單邊制裁政策，明顯違反了《聯合國憲章》及其所
定下的國際法。

　　因此，聯合國從１９９２年起，不斷以投票方式獲大比數支持中止美國對古巴的禁運。事實
上，美國國內也有５７％選民支持解除禁運，只有２９％反對。古巴外交部長則指制裁就好比
ＣＯＶＩＤ－１９，使古巴窒息。美國聲稱制裁乃是針對政權，目的是讓古巴實現民主自由與基
本人權，但這反之令老百姓成為最大的受害者，古巴政權至今仍屹立不倒。

　　聯合國糧食及農業組織（ＦＡＯ）報告說，禁運直接影響了他們在古巴的工作，導致古巴的
農業產量急劇下降。聯合國環境規劃署（ＵＮＥＰ）更指出制裁如何打擊他們在環境問題上進行
區域合作的可能性，並阻止了關鍵技術的傳播。聯合國開發計劃署（ＵＮＤＰ）也列舉他們在美
國對古巴經濟制裁下，在推動全球抗擊愛滋病、結核病和瘧疾基金等項目時遇到的阻礙。

　　奧巴馬在任期間試圖改善與古巴的關係，並在２０１５年和時任古巴總統勞爾共同宣布兩國
正式建交。不過，特朗普上任後，在歐洲盟友的眾多反對聲音中，不僅推翻他前任對古巴的放寬
政策，而且更加辣之，並把古巴重新列回「支持恐怖主義國家」的名單上。

　　拜登上台後並未對前政府的任何制裁做出實質性改變，反而更加大限制在美的古巴僑民匯款
，使到不少受接濟的古巴家庭頓失支持而發愁。古巴人在制裁下陷入貧窮和孤立的狀態，那麼，
美國又怎樣透過這手段為古巴人民帶來人權，讓他們決定自己的未來？除非結束禁運，給與古巴
生存的機會，不然那些冠冕堂皇的說話都只是虛偽的言語。

　　為甚麼美國愈來愈愛上制裁手段？因為它被視為比宣戰成本更低、風險更小，但比像徵性的
決議更嚴厲。不過，另方面這也與美國的衰落有關，所以他們才急於尋求最簡易可行的制裁工具
。可是太過濫用亦不是沒有代價的。首先，制裁容易引發人道主義危機，令美國聲譽受損，例如
阿富汗。美國對阿富汗的制裁是最殘酷和最不人道的，目前已引發本世紀最大規模的人道災難，
可以等同於慢性大屠殺，甚至種族滅絕。

　　據聯合國報告稱，阿富汗有接近二千三百萬人口正面臨極度飢餓，至少有一百萬兒童處於餓
死的邊沿。如這樣繼續下去，平民的死亡人數可能比過去戰爭二十年還要多。

　　這種有違人道的單邊式制裁，結果只會令盟友以及國際社會也覺反感，同時亦沒有得到有關
國家的讓步。就如伊朗，即使在經濟上受到制裁的打擊，但至今仍不願意屈服，而且還加速鈾濃
縮行動以推進核計劃，實行與美國對著幹。２０１４年，一項基於北卡羅萊納州大學數據的研究
發現，制裁最多只有１╱３到１╱２的機率令其他國家妥協。這已是學術界對制裁功效的最大化
估計。其實連美國政府都不肯定制裁可發揮多少作用，或許最終只能成為無實際意義的政治表態


　　美國以制裁脅逼他國就範這種做法，乃是建基於美元在國際金融的霸權地位。過度使用只會
促使受威脅的國家，設法繞過美元霸權以削弱美國的長臂管轄能力。近年俄羅斯主權基金高調宣
布拋售所有美元資產，在國際交易上逐步以歐元和人民幣代替，若有更多國家照樣做，美元霸權
勢將受到更大的挑戰，從而加促美國的衰落也說不定。《資深新聞工作者╱戰地記者　張翠容》

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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