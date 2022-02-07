【聚焦人幣】虎年首個交易日，人幣中間價升１６６點報６﹒３５８

《經濟通通訊社７日專訊》虎年第一個交易日，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今

報６﹒３５８０，較上個交易日升１６６點子，上個交易日報６﹒３７４６。

內地農曆新年假期期間，美匯大幅回落，今日中間價顯著低於市場預期。在上周五（４日）

美國公布遠勝預期的非農就業數據後，美匯指數微升０﹒１３％企穩於９５。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３５８０ －１６６﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒２４７１ ＋１４４１﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒４９２１ －３２６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１６２ －２０﹒００

１英鎊╱人民幣 ８﹒５６２６ ＋２９８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒４７６７ －９２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒１８２３ －１３５﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７０６８ －４８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８４１３ －４６﹒００

１加元╱人民幣 ４﹒９６２９ －４２１﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６１３ ＋３１﹒３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒９５０２ －２８６５﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４４１９ ＋１６５﹒００

１人民幣╱韓元 １８８﹒９７００ ＋５﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

