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07/02/2022 09:18

【聚焦人幣】虎年首個交易日，人幣中間價升１６６點報６﹒３５８

　　《經濟通通訊社７日專訊》虎年第一個交易日，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今
報６﹒３５８０，較上個交易日升１６６點子，上個交易日報６﹒３７４６。
　　內地農曆新年假期期間，美匯大幅回落，今日中間價顯著低於市場預期。在上周五（４日）
美國公布遠勝預期的非農就業數據後，美匯指數微升０﹒１３％企穩於９５。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３５８０　　－１６６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒２４７１　＋１４４１﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒４９２１　　－３２６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１６２　　　－２０﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒５６２６　　＋２９８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒４７６７　　　－９２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒１８２３　　－１３５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７０６８　　　－４８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８４１３　　　－４６﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　４﹒９６２９　　－４２１﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６１３　　　＋３１﹒３０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒９５０２　－２８６５﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４４１９　　＋１６５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８８﹒９７００　　　　＋５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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