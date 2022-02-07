《鍾之日記》Ａ股虎年開門紅，港股拗腰升三日

《鍾之日記》２月７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地股市春節長假後今早復市，港股上周兩個交易日累漲１０２３點後，今早高開後掉頭回

落。

恒指高開３６點後反覆向下，Ａ股紅盤高開後升幅收窄，深圳創業板指數升逾２％後升幅明

顯收窄，拖累港股回吐壓力增加，曾跌２０７點，見２４３６５點全日低。午後窄幅偏軟，於

１００天線（約２４４５５點）之上爭持，最終收報２４５７９，微升６點，連升三日。雖然今

日北水重臨，但大市全日成交只有１２２３﹒０９億元。國指倒升５點，報８５８９。科指跑輸

，收市跌０﹒９３％報５５２９。

藍籌股表現好壞參半，由於俄烏局勢緊張，戰爭一觸即發，刺激油價升至超過７年高位，中

海油（００８８３）、中石油（００８５７）升３％－４％，為藍籌股中表現最好。中移動

（００９４１）升至１１個月高位，半收市升３％。不過重磅科技股腳軟拖累大市，ＡＴＭＸＪ

當中，京東（０９６１８）表現最強，升２﹒６％，其他全部下跌，市場憂慮阿里巴巴

（０９９８８）或部署配股，收市跌４﹒５％，為表現最差藍籌。



＊Ａ股虎年首日紅盤高收，滬指漲２％＊



經歷１月的慘重跌勢後，Ａ股虎年首個交易日開門紅，滬綜指高開１﹒３８％，盤中資源、

鋼材股快速拉漲，金融股亦顯著升，盡管科技股午後轉弱，大市最終仍保持強勢收場，滬指總結

全日漲２﹒０３％，報３４２９﹒５８點，收復三千四，深成指升０﹒９６％，惟創業板指午後

一度倒跌，全日升０﹒３１％。

降準降息後，本周公開市場本周共９０００億元（人民幣．下同）逆回購到期，人民銀行今

日僅進行２００億元７天期逆回購，全日淨回籠１３００億元。節後入市氣氛未見旺，兩市全日

成交８２３１億元，較休市前最後一個交易日（１月２８日）的８１８９億元微增０﹒５％，仍

處於較低水平。節前瘋狂流出的外資今日恢復流入，通過滬股通、深股通淨流入５５﹒５２億元

，外資在１月２７日流出１４６﹒２４億創一年半新高。



＊油價或破百，三桶油齊齊升＊



對美國嚴寒天氣和主要產油國局勢動盪的擔憂持續，油價連續第７周上漲，上周五再創七年

新高。布蘭特期油收市漲２﹒１６美元，或２﹒４％，報每桶９３﹒２７美元，盤中觸及

９３﹒７０美元，為２０１４年１０月以來最高。紐約期油漲２﹒０４美元，或２﹒３％，至每

桶９２﹒３１美元，盤中亦一度升至９３﹒１７美元，為２０１４年９月以來最高。

布蘭特期油一周漲３﹒６％，紐約期油一周漲６﹒３％，創下去年１０月以來持續最長的周

線漲勢，累計今年油價已漲２０％。市場預測，油價會衝破每桶１００美元。

石油股拉漲，中海油（００８８３）漲４﹒２％，中石油（００８５７）升３﹒３％，中石

化（００３８６）走高１﹒７％。油服股方面，中海油服（０２８８３）漲６％，中石化油服

（０１０３３）升４﹒３％，安東油服（０３３３７）升４﹒１％。



＊憧憬內地超前開展基建投資，基建股隨Ａ股逆市受捧＊



發改委昨日指堅定實施擴大內需戰略，適度超前開展基礎設施投資，基建股受追捧。尤其是

中交（０１８００）三連升兼突破去年９月所創５２周高位４﹒７３元，最高見５﹒０１元，創

年半高，收市飆８﹒５％，報４﹒９８元；中交（滬：６０１８００）虎年首個交易天復市追升

漲停報９﹒９３元人民幣。

而中鐵（００３９０）升３﹒５％；中交建（０１８００）炒高７﹒８％；中鐵建

（０１１８６）三連升兼突破１０天線，收揚４﹒７％；中國能源建設（０３９９６）抽升

６﹒３％；城建設計（０１５９９）揚３﹒３％；水泥股亦造好，海螺水泥（００９１４）升近

４％。

國家發改委有關負責人表示，當前宏觀調控要突出穩字當頭，今年第一季度面臨的不確定因

素較多，要把政策發力點適當向前移，做到早安排、早動手、早見效，以穩定的經濟運行態勢應

對各種挑戰，加緊實施擴大內需戰略的一系列政策舉措，要適度超前開展基礎設施投資，扎實推

動「十四五」規劃１０２項重大工程項目實施。

此外，國家發改委上月中旬同意新建天津至濰坊高速鐵路及新建西安至重慶高速鐵路安康至

重慶段，兩個項目總投資近２３８３億元人民幣。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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