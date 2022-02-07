【新冠肺炎】全國本土確診昨增４５宗，廣西百色「不進不出」

《經濟通通訊社７日專訊》國家衛健委公布，２月６日，全國確診者新增確診７９宗新型冠

狀病毒肺炎病例，其中本土病例４５宗（廣西３７宗均在百色市；廣東４宗，其中深圳市３宗、

廣州市１宗；北京３宗，其中朝陽區１宗、豐台區１宗、西城區１宗；天津１宗在河北區），含

１宗由無症狀感染者轉為確診病例在北京。境外輸入病例３４宗，含４宗由無症狀感染者轉為確

診病例（浙江１宗，福建１宗，廣東１宗，廣西１宗）。

截至２月６日，全國現有確診病例１４９５宗（其中重症病例６宗），累計治愈出院病例

１００２８８宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０６４１９宗。累計收到港澳

台地區通報確診病例３３８８８宗。其中，香港特別行政區１４６６５宗，澳門特別行政區７９

宗，台灣地區１９１４４宗。



＊鐵路部門暫停辦理廣西百色轄區內客運業務＊



廣西百色疫情擴散，新增本土確診病例３７宗、本土無症狀感染者５宗。現有本土確診病例

４４宗，本土無症狀感染者６宗。

當局通報，截至昨日中午，該市第一輪核酸檢測累計完成採樣２０７５０６人，初篩陽性

９８人。昨日上午已開始第二輪的區域核酸檢測。從昨日起，百色實施全市範圍的交通管制，原

則上車輛和人員不進不出，各鄉鎮內部嚴格執行人員管控，非必要不流動。

據中國鐵路南寧局集團有限公司消息，按照廣西百色市疫情防控工作要求，２月７日０時起

，鐵路部門對百色市轄區內百色、田陽、田東北、平果、德保、靖西、田林火車站暫停辦理客運

業務，途經旅客列車執行「不上不下」措施，具體恢復日期根據百色疫情防控情況另行通告。請

相關旅客及時調整出行計劃。已購由以上車站出發或到達車票的旅客，３０日內均可辦理退票。

（ｃａ）



